Hỗ trợ doanh nghiệp căn cứ vào đối tượng, nhu cầu, điều kiện

Được Quốc hội thông qua sáng ngày 20/11, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Luật hiện hành, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ từng hoạt động sang nâng cao năng lực nội tại, năng suất và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Các chính sách tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị, gắn với nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá dựa trên kết quả. Quan điểm xuyên suốt là chuyển từ hỗ trợ diện rộng sang hỗ trợ có trọng tâm, lấy sự trưởng thành của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Sản xuất bao bì, thiết bị y tế của công ty TNHH Quang Huy tại Thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Đức Thanh

Một điểm quan trọng của Luật mới là điều chỉnh ngưỡng xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa lên 300 lao động, doanh thu 400 tỷ đồng và tổng nguồn vốn 150 tỷ đồng. Việc xác định dựa trên số lao động bình quân năm kết hợp với một trong hai tiêu chí tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn.

Theo tính toán của Chính phủ, với tiêu chí mới này, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến tăng lên khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, đáp ứng tiêu chí không đồng nghĩa được hưởng tất cả chính sách hỗ trợ. Việc hỗ trợ còn căn cứ vào đối tượng, nhu cầu, mục tiêu và điều kiện của từng chính sách, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Về mặt bằng sản xuất, khoản hỗ trợ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán theo hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai giá thuê trước và sau hỗ trợ, thực hiện đầy đủ chính sách giảm giá tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ đề nghị giữ mức hỗ trợ tối thiểu 30% trong 5 năm đầu, giao UBND cấp tỉnh quyết định mức giảm cụ thể theo quy định của dự thảo.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2027, trong đó một số điều khoản về thẩm quyền quản lý, cơ chế tài chính và danh mục ngành nghề có hiệu lực theo lộ trình riêng từ ngày luật được thông qua đến đầu năm 2028. Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027

Cách thiết kế này có ý nghĩa thiết thực: nguồn hỗ trợ phải chuyển thành khoản chi phí thực tế được giảm cho doanh nghiệp. Công khai quỹ đất, mặt bằng còn trống, giá thuê trước và sau hỗ trợ cũng là cơ sở để kiểm tra, hạn chế việc nâng giá thuê làm giảm ý nghĩa của chính sách.

Ở phía đầu ra, Luật quy định cơ quan, tổ chức dành tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.

Chính sách ưu tiên tạo cơ hội tham gia nhưng không thay thế yêu cầu về năng lực, kỹ thuật, chất lượng, giá và hiệu quả mua sắm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời nâng năng lực đáp ứng các yêu cầu của bên mua.

Đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo không tiếp tục yêu cầu hộ kinh doanh phải hoạt động liên tục ít nhất một năm trước khi chuyển đổi. Các quy định về kế thừa giấy phép còn hiệu lực khi không thay đổi điều kiện kinh doanh thực tế, miễn phí, lệ phí cấp đổi tên chủ thể, cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung nhằm giảm chi phí, tránh gián đoạn hoạt động.

Ưu đãi đầu tư phải gắn với kết quả thực hiện cam kết

Trong khi Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung nâng năng lực và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đặt trọng tâm vào thu hút đầu tư có chọn lọc, chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng, hiệu quả.

Điều 17 được sửa đổi xác định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng có thời hạn, trên cơ sở kết quả thực hiện cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện, thực hiện đầy đủ cam kết đã đăng ký và báo cáo định kỳ. Trường hợp không đáp ứng hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ưu đãi, hỗ trợ, trừ trường hợp được điều chỉnh tiến độ do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Về chuyển đổi xanh, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc danh mục dự án phân loại xanh, đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn và thời hạn giải ngân theo quy định của Chính phủ, được áp dụng khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với các tài sản cố định quy định tại Luật. Chính sách điều chỉnh thời điểm ghi nhận chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế, khuyến khích đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị.

Đồng thời, Luật bổ sung nguyên tắc đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, lấy hiệu quả thực chất, giá trị gia tăng và tác động lan tỏa làm căn cứ chủ yếu để xây dựng, điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích giữ lại lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Luật bổ sung chính sách hỗ trợ một phần chi phí đầu tư tạo tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ.

Luật cũng bổ sung hỗ trợ chi phí phát triển, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp đầu chuỗi lựa chọn và thực hiện.

Đây là điểm kết nối ý nghĩa giữa hai Luật, khi nâng năng lực doanh nghiệp trong nước và khuyến khích doanh nghiệp đầu chuỗi phát triển nhà cung ứng có thể tạo thêm cơ hội liên kết, giúp nguồn vốn đầu tư chuyển thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng trong nước.