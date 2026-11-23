Giá heo hơi tại các địa phương tuần qua tăng từ 3.000 - 7.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy thị trường vừa trải qua một tuần tăng giá đáng kể, giá thu mua tại nhiều địa phương đã tăng từ 3.000 - 7.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, dù xuất hiện một số phiên điều chỉnh trái chiều, giá heo hơi vẫn tăng 3.000 - 6.000 đồng/kg, hiện thương lái thu mua trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, có thời điểm giá đạt 56.000 đồng/kg trước khi hạ nhiệt.

Lai Châu ghi nhận mức 55.000 đồng/kg. Hải Phòng và Phú Thọ cùng tăng 5.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên tăng lên 54.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Hà Nội và Ninh Bình tăng 4.000 đồng/kg, cùng đạt mức giá này.

Bắc Ninh và Hưng Yên ghi nhận mức tăng lên 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La cùng đạt 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, cả 11 địa phương được khảo sát đều tăng giá trong tuần, với mức điều chỉnh từ 3.000 - 7.000 đồng/kg.

Sau chuỗi tăng liên tiếp, giá thu mua toàn vùng đã nâng từ khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg lên 51.000 - 56.000 đồng/kg. Đắk Lắk dẫn đầu với mức đạt 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 6.000 đồng/kg, cùng giữ mức giá cao nhất khu vực.

Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng lên 54.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An tăng 5.000 đồng/kg, đạt mức tương đương. Đà Nẵng tăng lên 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam, tuần tăng đồng loạt tăng từ 3.000 - 7.000 đồng/kg. Theo đó, mặt bằng giá heo hơi khu vực đã tăng từ 48.000 - 51.000 đồng/kg lên 52.000 - 57.000 đồng/kg, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh nhất, đưa giá thu mua lên 57.000 đồng/kg. Đồng Nai cùng đạt 57.000 đồng/kg. Tây Ninh cũng tăng lên 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Vĩnh Long cùng đạt 54.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng lên 52.000 đồng/kg. Cần Thơ ghi nhận mức tăng 52.000 đồng/kg.

Diễn biến thu mua những ngày tới phụ thuộc nhu cầu từ các cơ sở chế biến thực phẩm, nguồn cung của hộ chăn nuôi và hoạt động vận chuyển giữa các địa phương./.