Phiên giao dịch đầu tuần ngày 23/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị khoảng 438 tỷ đồng trên cả ba sàn. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.459,31 tỷ đồng và bán ra 1.866,39 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 407,08 tỷ đồng.

Tuy vậy, điểm sáng là FPT đã chấm dứt chuỗi 12 phiên liên tiếp bị khối ngoại bán ròng, chuyển sang được mua ròng 25,03 tỷ đồng. Cổ phiếu này đồng thời tăng 4,11%, lên 46.850 đồng/cổ phiếu, phục hồi sau giai đoạn giảm sâu.

Trước đó, từ ngày 5/11 đến 20/11, FPT liên tục chịu áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị hơn 2.250 tỷ đồng. Dù quy mô mua ròng trong phiên 23/11 còn khá khiêm tốn so với lượng vốn đã rút ra, sự đảo chiều của dòng tiền ngoại là diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu công nghệ này.

Ở chiều mua ròng, POW dẫn đầu toàn sàn với giá trị 176,49 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Cổ phiếu điện này tăng 3,01%, lên 13.700 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp POW được khối ngoại mua ròng mạnh, với tổng giá trị hai phiên đạt hơn 328 tỷ đồng.

GMD đứng thứ hai với 61,04 tỷ đồng, tiếp đến là HVN (35,35 tỷ đồng), TCH (34,96 tỷ đồng) và FPT (25,03 tỷ đồng). Trong đó, TCH tăng 4,91%, HDG tăng 4,04%, GMD tăng 3,80% và HVN tăng 3,49%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 23/11 - Ảnh: Dstock

Trong khi đó, áp lực bán ròng tập trung tại nhóm ngân hàng và chứng khoán. HDB dẫn đầu với 98,61 tỷ đồng, tiếp đến là VPX (70,12 tỷ đồng), SSI (69,43 tỷ đồng), VIX (67,30 tỷ đồng) và TCB (51,90 tỷ đồng).

Các cổ phiếu ngân hàng khác như BID và MBB cũng bị bán ròng lần lượt 49,90 tỷ đồng và 38,39 tỷ đồng. Đáng chú ý, TCB giảm 2,12%, MBB giảm 0,82%, trong khi HDB giữ giá tham chiếu.

Dòng vốn ngoại vẫn nghiêng về chiều bán, song hoạt động giao dịch có sự dịch chuyển đáng chú ý giữa các cổ phiếu. Trong khi FPT đảo chiều được mua ròng sau chuỗi phiên chịu áp lực lớn, nhóm ngân hàng và chứng khoán trở thành tâm điểm bán ròng trong phiên đầu tuần.