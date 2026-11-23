Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Bộ Tài chính

Quy chế Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Bộ Tài chính nêu rõ, việc quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải tuân thủ quy định theo Điều 3 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và các quy định tại Quy chế này.

Việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu cá nhân dưới dạng điện tử, hồ sơ, tài liệu giấy hoặc các hình thức khác phải thực hiện đúng mục đích; đúng phạm vi và đối tượng; đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Dữ liệu cá nhân sau khi được xử lý chỉ được xác định là không còn là dữ liệu cá nhân khi đã được khử nhận dạng đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân phải được bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và được chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung khi cần thiết. Thời hạn lưu trữ, xóa, hủy dữ liệu cá nhân được xác định theo mục đích xử lý và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, lưu trữ, pháp luật chuyên ngành; không thực hiện yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc khi pháp luật còn yêu cầu lưu trữ. Việc xóa, hủy dữ liệu phải được ghi nhận trong nhật ký, bảo đảm khả năng kiểm tra, truy vết.

Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp về quản lý, kỹ thuật và con người phù hợp với tính chất, phạm vi, mục đích xử lý và mức độ rủi ro để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình xử lý.

Việc thu thập, xử lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật chuyên ngành, không phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, nhưng phải đúng thẩm quyền, mục đích, phạm vi và áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc áp dụng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong pháp luật chuyên ngành thực hiện theo Điều 5 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc cung cấp, chia sẻ, công khai thông tin thuộc bí mật nhà nước thực hiện theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trong phạm vi nhiệm vụ được giao và báo cáo người có thẩm quyền để xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động

Quy chế quy định rõ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định của Quy chế này; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bản thân theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, thực hiện biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; khi phát hiện dữ liệu cá nhân có rủi ro bị lộ hoặc không được bảo vệ theo quy định, yêu cầu đơn vị quản lý, xử lý dữ liệu cá nhân có biện pháp bảo vệ dữ liệu phù hợp, theo đúng quy định; báo cáo ngay cho nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc thủ trưởng đơn vị khi phát hiện vi phạm, sự cố theo khoản 3 Điều 9 Quy chế này; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ đối với hành vi vi phạm do mình thực hiện hoặc để xảy ra do không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Quy chế cũng quy định rõ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính không được tự ý sao chép, lưu trữ, truyền, cung cấp dữ liệu cá nhân thuộc phạm vi quản lý trên thiết bị cá nhân hoặc nhập, tải dữ liệu lên các nền tảng, công cụ trí tuệ nhân tạo công cộng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; giữ bí mật dữ liệu cá nhân đã tiếp cận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kể cả sau khi thôi việc, chuyển công tác.

Quyết định số 3396/QĐ-BTC thay thế Quyết định số 2813/QĐ-BTC ngày 20/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Bộ Tài chính./.