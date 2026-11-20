Phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng của nền kinh tế

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 280/NQ-CP bảo đảm gắn kết việc phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính lan tỏa và bền vững của nền kinh tế.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu... Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì và các nhiệm vụ Bộ Tài chính tham gia phối hợp thành công việc, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Bộ; làm căn cứ để tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính và từng đơn vị; bảo đảm rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm; không làm phát sinh nhiệm vụ ngoài chức năng, nhiệm vụ hoặc thay thế trách nhiệm chủ trì của bộ, ngành, địa phương khác.

9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 280/NQ-CP, Kế hoạch yêu cầu, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về thu hút ĐTNN; quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động về nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW và vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khu vực kinh tế có vốn ĐTNN trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; gắn việc triển khai Kế hoạch với chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và 5 năm của Bộ Tài chính.

Hai là, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện và chủ động sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định chồng chéo, không phù hợp, điều kiện kinh doanh không cần thiết, điểm nghẽn trong tổ chức triển khai thực hiện, mở rộng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình phù hợp.

Cùng với đó, đề xuất ban hành quy định cơ chế hậu kiểm, đánh giá định kỳ việc thực hiện cam kết đầu tư; ưu tiên các dự án có cam kết sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, đóng góp lớn vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, phát triển nhà cung ứng trong nước, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; rà soát và công bố danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hướng nới lỏng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cho một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên thu hút đầu tư...

Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đổi mới định hướng ngành, địa bàn thu hút đầu tư.

Bốn là, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược; nghiên cứu đề xuất ban hành cơ chế chính sách để đẩy nhanh chuyển đổi các khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng sinh thái, thông minh, chuyên ngành, tích hợp hạ tầng sản xuất với hạ tầng dịch vụ, nhà ở, y tế, giáo dục, logistics và số hóa quản trị.

Năm là, đổi mới định hướng thu hút ĐTNN theo ngành, lĩnh vực, địa bàn. Đề xuất xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ vượt trội, quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và linh hoạt cho các dự án cốt lõi ưu tiên thu hút ĐTNN, xác định tiêu chí, quy trình lựa chọn, cơ chế theo dõi và hỗ trợ đối với các dự án đầu tư chiến lược phù hợp từng giai đoạn phát triển.

Sáu là, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước. Tăng cường kết nối doanh nghiệp có vốn ĐTNN với doanh nghiệp trong nước, nhà cung ứng nội địa và các tổ chức hỗ trợ phát triển hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ.

Bảy là, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư và quản lý nhà nước về ĐTNN. Theo đó, có phương án xúc tiến, tiếp cận, hỗ trợ chuyên biệt theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái, từng nhóm ngành và từng địa bàn; hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược và dự án trọng điểm; xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư chuyên biệt để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư...

Tám là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia theo hướng số hóa toàn trình, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương để kiến tạo hệ sinh thái đầu tư số đồng bộ, minh bạch và hiệu quả; rà soát và hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ĐTNN; hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn ĐTNN…

Chín là, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài. Cụ thể, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành thu hút dòng vốn nước ngoài; nghiên cứu phát triển các sản phẩm trái phiếu và các định chế trung gian trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán; triển khai xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam; nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán phái sinh, công cụ tài chính xanh; nghiên cứu triển khai thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cùng với đó, đề xuất sửa đổi quy định để tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán theo thông lệ quốc tế; nghiên cứu cho phép mở rộng danh mục đầu tư, hạn mức đầu tư của các loại hình quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ bảo hiểm vào các sản phẩm trên thị trường chứng khoán...; triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm; nghiên cứu triển khai cơ chế giao dịch hiện đại theo thông lệ quốc tế; tăng cường phối hợp liên ngành trong giám sát dòng vốn, ngoại hối, triển khai thí điểm có kiểm soát việc phát triển các sàn giao dịch tài sản mã hóa…/.