Tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” năm 2026 diễn ra chiều 17/11, sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất và đời sống, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, những vấn đề đặt ra tại diễn đàn là cơ sở quan trọng để ngành nông nghiệp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, các ý kiến của nông dân tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn: tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đất đai và thủ tục hành chính; tổ chức sản xuất hiệu quả, giảm chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung tham mưu xây dựng 4 dự án luật cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai, nguồn vốn và thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân phát triển sản xuất.

Về đất đai, Bộ sẽ rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách theo thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, giúp người dân khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Đối với nguồn vốn, Bộ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức tín dụng thúc đẩy các hình thức cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh; đồng thời triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, giúp người dân chủ động phòng ngừa rủi ro.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm, đơn giản hóa 22 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 355 điều kiện kinh doanh và 629 thủ tục hành chính. Những cải cách này giúp tiết kiệm 5.318 tỷ đồng chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Thời gian tới, Bộ tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu. Ảnh: Khương Trung

Cùng với tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh phải gắn với nâng cao giá trị nông sản và thu nhập của người sản xuất, không để các yêu cầu mới trở thành gánh nặng chi phí đối với nông dân.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đáng chú ý, cần chuyển từ tư duy “hỗ trợ từng hợp tác xã” sang “kiến tạo hệ sinh thái để hợp tác xã phát triển”, qua đó giúp nông dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đề cập đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phải bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của sản xuất, thay vì chỉ dừng lại ở các công trình nghiên cứu.

Bộ trưởng dẫn chứng, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 60 triệu tấn rơm rạ sau thu hoạch lúa. Trong khi đó, tỷ lệ tổn thất trong chuỗi cung ứng lúa gạo tại một số địa phương, theo kết quả khảo sát, khoảng 10,9%. Đây là những vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm giảm tổn thất, tận dụng phụ phẩm, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Để đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với người sản xuất, thời gian tới, Bộ sẽ thúc đẩy cơ chế nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu thực tiễn; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đặt hàng các viện nghiên cứu, trường đại học giải quyết những bài toán cụ thể trong sản xuất.

Đồng thời, phát triển các dịch vụ kỹ thuật, cơ giới hóa, bảo quản và chế biến để cả những hộ sản xuất nhỏ cũng có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến. Đây là hướng đi nhằm gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu của thị trường và hiệu quả sản xuất của người nông dân.

Đối với chuyển đổi số, Bộ trưởng lưu ý cần ưu tiên những công cụ đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ nông dân quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận thị trường. Công tác đào tạo cũng cần chuyển từ “học cho biết” sang “học để làm được việc”, phát huy vai trò của Hội Nông dân, hợp tác xã và lực lượng khuyến nông trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn hiện đại phải gắn với phát triển sinh kế bền vững, bảo đảm môi trường an toàn và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 được định hướng nhằm khắc phục tình trạng chính sách chồng chéo, nguồn lực phân tán, tạo điều kiện phát triển sản xuất, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa vào vận hành Hệ thống thông tin nông nghiệp và môi trường MAE-INFO, cung cấp thông tin sản xuất, dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai, giúp người dân chủ động phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại.../.