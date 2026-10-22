Đối thoại

Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

Đức Việt

Đức Việt

09:00 | 22/10/2026
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) nhấn mạnh, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều chính sách đã được ban hành đồng bộ, tạo động lực cho doanh nghiệp bứt phá từ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
aa

PV: Theo ông, doanh nghiệp đóng vai trò như thế nào trong việc đưa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào sản xuất, kinh doanh trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng?

Công nghệ phải trở thành
TS. Tô Hoài Nam

TS. Tô Hoài Nam: Theo tôi, doanh nghiệp chính là chủ thể trực tiếp chuyển hóa tri thức, công nghệ thành sản phẩm tạo nên giá trị kinh tế nhất định. Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định doanh nghiệp, người dân giữ vai trò trung tâm, đồng thời cũng là một nguồn lực và động lực chủ yếu trong quá trình này. Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động tham gia xác định nhu cầu, đặt hàng nghiên cứu cho đến ứng dụng và thương mại hóa kết quả đó.

Trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo ra nhiều giá trị hơn trên từng nguồn lực. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải nhận diện được khâu nào đang làm tăng chi phí, làm giảm chất lượng hoặc làm hạn chế khả năng đáp ứng từ thị trường, để từ đó lựa chọn công nghệ và cách thức vận dụng, tổ chức sản xuất, kinh doanh cho phù hợp.

Chính bài toán cụ thể đó sẽ tạo những đầu ra thiết thực cho các trường, viện nghiên cứu, giúp hoạt động khoa học công nghệ gắn chặt với nhu cầu phát triển của từng loại hình doanh nghiệp. Ví dụ, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc nghiên cứu một công nghệ mới, cách thức mới làm giảm hao hụt nhiên liệu hay kiểm soát chất lượng đồng đều hơn, hoặc quản lý hàng tồn kho chính xác hơn trong quản trị doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết.

Khu vực doanh nghiệp nhỏ tiếp cận trực tiếp với người bán hàng, nên có năng lực lựa chọn tiếp nhận và cải tiến công nghệ phục vụ khá linh hoạt. Do vậy, tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW cũng xác định, để đi vào cuộc sống, thì ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành công việc thường xuyên của doanh nghiệp. Thành công phải thể hiện thông qua năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh thực tế của doanh nghiệp.

Công nghệ phải trở thành
Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: Đức Thanh

PV: Nhìn từ thực tiễn khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, những cơ hội và khó khăn nào đang tác động đến quá trình đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, thưa ông?

TS. Tô Hoài Nam: Tôi cho rằng, về cơ hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận ngay từ những công cụ quản trị doanh nghiệp nhỏ, kể cả hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Ví dụ, việc thuê dịch vụ rồi sử dụng nền tảng chung hoặc hợp tác với các đơn vị công nghệ có thể mở ra hướng mới về đầu tư, phù hợp hơn với nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Nếu lựa chọn đúng, thì doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể quản lý những đơn hàng chất lượng tiên tiến, đủ tin cậy và đủ khả năng để tham gia các chuỗi cung ứng lớn.

Tuy nhiên, thực trạng khó khăn của doanh nghiệp nhỏ là vấn đề thiếu vốn, thiếu người đánh giá về công nghệ một cách chính xác, thiếu những dữ liệu cần thiết để tổ chức bài bản, đặc biệt là thiếu nhân sự đủ khả năng vận hành khi tiếp cận công nghệ. Nhìn chung, nhiều chủ doanh nghiệp thấy cần phải đổi mới nhưng chưa xác định được nên bắt đầu ở đâu, đầu tư bao nhiêu và khi nào thì thu hồi được vốn. Từ thực tiễn đó, chính sách hỗ trợ cần được thiết kế phù hợp với trình độ, quy mô của từng loại hình doanh nghiệp, để đảm bảo đi vào thực tiễn hiệu quả.

Một điểm nghẽn khác là năng lực biến công nghệ thành hiệu quả kinh doanh. Để ứng dụng công nghệ hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định đúng nhu cầu, tiến hành thử nghiệm, triển khai các giải pháp vận hành. Với các doanh nghiệp nhỏ, cũng phải tính đến sức chịu đựng tài chính trong giai đoạn chuyển đổi.

PV: Ông đánh giá thế nào về các chính sách hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số của nước ta hiện nay?

TS. Tô Hoài Nam: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao chuyển biến trong định hướng chính sách từ tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Cụ thể, nhiều chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung ưu đãi, miễn thuế đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút nhân lực công nghệ cao, công nghệ số… Đồng thời, chú trọng đến nhu cầu và khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Liên kết hợp tác để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

TS. Tô Hoài Nam cho rằng, việc đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ và liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đóng vai trò quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhìn nhận những thay đổi của thị trường để xây dựng hướng đi phù hợp. Cùng với đó, sự liên kết giữa các doanh nghiệp giúp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản trị và nguồn lực. Đây là nền tảng hình thành các chuỗi giá trị có tính liên kết cao.

Ngày 16/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030. Đề án đặt ra các gói hỗ trợ rất phù hợp với quy mô, mức độ sẵn sàng, đặc thù của từng ngành nghề, bao gồm tư vấn, đào tạo, tiếp cận hạ tầng dùng chung. Đây là hướng tiếp cận rất phù hợp và mang tính đột phá. Tuy nhiên, quá trình từ định hướng đến kết quả tại doanh nghiệp đòi hỏi khâu tổ chức thực hiện cụ thể, đồng bộ.

Vì thế, theo tôi, cần phải tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất, hỗ trợ phải hướng tới đúng những vấn đề mà doanh nghiệp thiếu. Doanh nghiệp siêu nhỏ thì cần công cụ quản lý đơn giản, nhưng hướng dẫn trực tiếp phải chi tiết hơn. Doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng cần giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng và kết nối dữ liệu. Nếu một gói hỗ trợ giống nhau, thì khó đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của các loại hình doanh nghiệp.

Thứ hai, thủ tục tương xứng với quy mô hỗ trợ và năng lực tuân thủ. Trong đó, cần công khai điều kiện, đầu mối và thời hạn giải quyết. Ngoài ra, phải khai thác lại các dữ liệu đã có để giảm bớt các giấy tờ không cần thiết khi đã có trên hệ thống dữ liệu. Cùng với đó, phải tính đến khả năng đáp ứng vốn của doanh nghiệp.

Thứ ba, phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đồng thời, huy động nguồn lực xã hội để mở rộng khả năng hỗ trợ. Việc đánh giá cũng cần phải theo dõi ở cả mức độ sử dụng và hiệu quả sau khi doanh nghiệp được hỗ trợ.

Tôi cho rằng, thước đo quan trọng nhất là doanh nghiệp có vận hành tốt hơn và tiếp tục đổi mới được bằng năng lực của chính doanh nghiệp. Do vậy, chính sách cần được tạo ra từ những năng lực phát triển lâu dài cho doanh nghiệp.q

PV: Xin cảm ơn ông!

Đức Việt
Từ khóa:
công nghệ doanh nghiệp Nghị quyết số 57-NQ/TW khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số

Bài liên quan

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ và chuyển đổi số

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ và chuyển đổi số

Bất động sản khu công nghiệp: Dòng vốn FDI mở dư địa tăng trưởng

Bất động sản khu công nghiệp: Dòng vốn FDI mở dư địa tăng trưởng

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/10: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm đến 500.000 đồng/lượng

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Ngày 22/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương tiếp tục lùi sâu

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Đọc thêm

Tăng sức hút với dòng vốn từ EU

Tăng sức hút với dòng vốn từ EU

(TBTCO) - Dòng vốn FDI từ EU còn rất nhiều tiềm năng, song điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước, hình thành quan hệ đối tác đầu tư có chiều sâu... Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Christian-Ludwig Weber-Lortsch, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam, thành viên Ban Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) xung quanh vấn đề này.
Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

Cơ hội khơi thông dòng vốn dài hạn qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Đỗ Lê Thành Đạt - Phó Giám đốc, Chuyên gia phân tích Khối Xếp hạng tín nhiệm và Nghiên cứu của VIS Rating nhận định, phát triển trái phiếu hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và khả năng định giá rủi ro sẽ góp phần mở rộng cơ hội huy động vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đầu tư công: Đòn bẩy cho cú “bứt tốc” chặng nước rút

Đầu tư công: Đòn bẩy cho cú “bứt tốc” chặng nước rút

(TBTCO) - Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với khơi thông nguồn vốn tư nhân sẽ tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế trong chặng nước rút năm 2026. Theo TS. Nguyễn Văn Hiến - chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing (Bộ Tài chính), cần tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai dự án, đồng thời phối hợp hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ để phát huy tối đa các nguồn lực.
Minh bạch là chìa khóa để tăng độ phủ bảo hiểm nhúng

Minh bạch là chìa khóa để tăng độ phủ bảo hiểm nhúng

(TBTCO) - Bảo hiểm nhúng mở ra dư địa tăng trưởng nhờ tích hợp vào giao dịch số, bán theo khoảnh khắc, thay vì sản phẩm. Theo ông Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính (IFRM), lợi thế tiếp cận khách hàng của ngân hàng càng lớn, yêu cầu minh bạch và bảo vệ quyền lựa chọn càng cấp thiết, tránh chạy theo “độ phủ” mà bỏ quên “độ hiểu”.
Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở cơ hội tiếp cận vốn quốc tế

(TBTCO) - "Việc cải thiện tín nhiệm quốc gia mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế, trong khi chất lượng doanh nghiệp và tính minh bạch là những yếu tố quan trọng để thu hút dòng vốn dài hạn vào thị trường chứng khoán" - ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc cấp cao Nghiên cứu Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

Doanh nhân đảng viên: Bình đẳng trong kinh doanh, nêu gương về trách nhiệm

(TBTCO) - Đổi mới quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân cần hướng tới giải phóng nguồn lực phát triển, bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng, đồng thời ngăn ngừa việc lợi dụng quyền lực công để trục lợi cá nhân. Đây là khẳng định của TS. Nguyễn Quốc Việt - chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) khi trả lời phỏng vấn của Báo Tài chính - Đầu tư.
Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

Nâng hiệu quả sử dụng vốn để đạt tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia kinh tế, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam cho rằng, kinh tế Việt Nam bước vào quý IV/2026 với đà tăng trưởng tích cực, nhưng đồng thời chịu sức ép lớn hơn từ giá cả và yêu cầu huy động nguồn lực cho phát triển. Để phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, điều hành kinh tế cần vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm ổn định vĩ mô và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Chuẩn hóa hoạt động phát hành, làm rõ trách nhiệm trên thị trường trái phiếu

Chuẩn hóa hoạt động phát hành, làm rõ trách nhiệm trên thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Lương Thúy Ngân - Giám đốc Khối Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho rằng, Thông tư 138 góp phần cụ thể hóa các yêu cầu pháp lý, tăng tính minh bạch và xác định rõ nghĩa vụ của các bên trong suốt vòng đời trái phiếu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 22/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

Công nghệ phải trở thành "động lực chủ yếu" của doanh nghiệp

Tiêu dùng cuối năm 2026: Sức mua tăng tốc, dư địa nào cho thị trường nội địa?

Tiêu dùng cuối năm 2026: Sức mua tăng tốc, dư địa nào cho thị trường nội địa?

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Kho bạc Nhà nước: Chủ động điều tiết, tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Cải cách thể chế, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng tốc phát triển

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

"Phất cờ lệnh" giảm lãi suất, ngân hàng dồn dập nhập cuộc

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất