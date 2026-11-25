38 luật được thông qua

Dành 80% thời gian cho công tác lập pháp, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung xử lý nhiều vấn đề nền tảng của nền kinh tế và đời sống xã hội. Trong 38 luật được thông qua, có 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành. Phạm vi rộng, nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến nhau khiến yêu cầu về tính thống nhất và khả năng thực hiện trở thành công việc phức tạp xuyên suốt Kỳ họp.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đức Thanh

Việc cùng lúc thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) là một ví dụ. Tại cuộc họp báo bế mạc Kỳ họp, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, các cơ quan đã rà soát từ phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đến điều kiện, thủ tục thực hiện dự án, giao dịch bất động sản. Việc đối chiếu còn được mở rộng sang Bộ luật Dân sự, pháp luật về đầu tư, xây dựng, ngân sách, công chứng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời điểm có hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp cũng được xem xét để bảo vệ quyền lợi hợp pháp đã xác lập, tránh khoảng trống pháp lý.

Các luật, nghị quyết về y tế, bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm, văn hóa, du lịch cũng cho thấy phạm vi quan tâm rộng của Quốc hội. Việc tháo gỡ vướng mắc về tổ chức, thẩm quyền sau sắp xếp bộ máy được đặt cùng yêu cầu bảo vệ quyền lợi người lao động, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, mục tiêu phát triển được gắn với khả năng tiếp cận dịch vụ và bảo đảm an sinh của người dân.

Gắn yêu cầu tăng trưởng với ổn định vĩ mô

Về kinh tế, Quốc hội quyết nghị mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027. Mức phấn đấu cao này đặt ra sức ép lớn đối với công tác điều hành, huy động nguồn lực và năng lực hấp thụ vốn.

Qua xem xét, thảo luận, các đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra đã thẳng thắn chỉ ra những thách thức: đầu tư tư nhân chưa bứt phá tương xứng; sản xuất, xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và nguyên liệu nhập khẩu; năng suất, năng lực tự chủ, khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Những băn khoăn tại nghị trường về tính khả thi, nguồn vốn và chất lượng tăng trưởng đặt ra yêu cầu cần thiết để làm rõ điều kiện thực hiện.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thành công của Kỳ họp này tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đó là, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình. Các vị đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Nhìn nhận đầy đủ các thách thức, Chính phủ đã tiếp thu để hoàn thiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 trình Quốc hội thông qua. Trong đó, xác định các nhiệm vụ phải làm, gắn yêu cầu tăng trưởng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính.

Các nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 cùng những quyết định đầu tư quan trọng tạo cơ sở bố trí nguồn lực. Trách nhiệm tiếp theo là chuyển nguồn lực được phân bổ thành công trình, năng lực sản xuất và dịch vụ thiết thực.

Chất vấn đúng, trả lời trúng

Trong bài viết sau Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, phải đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng lan tỏa, tiến độ, chất lượng công trình và tác động đối với người dân, doanh nghiệp. Yêu cầu ấy có ý nghĩa đặc biệt khi nhu cầu đầu tư rất lớn, mà nguồn lực quốc gia có giới hạn. Mỗi dự án chậm tiến độ đều làm chậm cơ hội phát triển; mỗi khoản đầu tư dàn trải đều thu hẹp nguồn lực dành cho những nhiệm vụ cấp thiết hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục là điểm nhấn quan trọng của kỳ họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp trả lời chất vấn, cùng với sự tham gia trả lời của Thủ tướng Chính phủ và 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của Chính phủ trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Các câu hỏi tập trung vào những khó khăn, bất cập và yêu cầu cấp thiết trong quản lý, điều hành. Nhiều đại biểu chất vấn thẳng thắn, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi quản lý, đồng thời đưa ra các cam kết và định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Điểm cần tiếp tục theo dõi là trách nhiệm sau trả lời chất vấn. Nghị quyết về chất vấn đã xác định nội dung, thời hạn và chủ thể thực hiện. Khi cam kết được cụ thể hóa thành nhiệm vụ có tiến độ, việc giám sát mới có căn cứ xác định điều gì đã hoàn thành, điều gì chậm trễ và ai phải chịu trách nhiệm.

Kỳ họp thứ Hai đã hoàn thành một khối lượng chương trình rất lớn, đồng thời xác lập những trách nhiệm cụ thể cho chặng đường tiếp theo. Người dân, doanh nghiệp sẽ cảm nhận kết quả qua thủ tục được giải quyết thông suốt, dự án được triển khai, quyền lợi được bảo đảm. Giữ được cường độ làm việc, tinh thần phối hợp và trách nhiệm đã thể hiện tại nghị trường trong quá trình thực thi sẽ quyết định hiệu quả lâu dài của những quyết sách vừa được thông qua.