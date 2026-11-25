Đón đầu làn sóng đầu tư xanh

Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty CP Tài chính thông minh (SmartF) tổ chức, ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) cho rằng, kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam cũng là kỷ nguyên của đầu tư, trong đó tài chính xanh mở ra những cơ hội kinh tế, kinh doanh và đầu tư mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 1.500 tỷ USD. Cùng với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số mỗi năm, tỷ lệ dân số thuộc tầng lớp trung lưu và tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt khoảng 50% vào năm 2035, nhu cầu đầu tư sẽ gia tăng mạnh mẽ. Các dự án giao thông, hàng không, đường sắt cao tốc, năng lượng và hạ tầng số không chỉ đòi hỏi nguồn vốn lớn mà còn cần bảo đảm tính dài hạn, bền vững, trong khi mục tiêu huy động vốn ngoài ngân sách cho các dự án hạ tầng lên tới 80%.

Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trình bày tham luận tại diễn đàn.

Nhu cầu này có sự giao thoa với xu hướng dịch chuyển dòng vốn xanh trên thế giới. Tính đến cuối năm 2025, giá trị phát hành lũy kế trái phiếu bền vững đạt chuẩn khoảng 6.800 tỷ USD, riêng trái phiếu xanh phát hành trong năm 2025 vượt 650 tỷ USD. Đầu tư vào năng lượng sạch ước đạt 2.200 tỷ USD, gấp đôi đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Gần 3/4 nguồn tài chính khí hậu toàn cầu tập trung vào năng lượng, giao thông và hạ tầng, những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư lớn.

Tuy nhiên, sự tương đồng giữa nhu cầu trong nước và xu hướng phân bổ vốn quốc tế không đồng nghĩa với khả năng tự động kết nối hai nguồn lực này. Triển vọng tăng trưởng kinh tế và quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài, song chất lượng và cơ cấu thị trường mới là yếu tố quyết định khả năng thu hút, giữ chân dòng vốn dài hạn.

Đại diện SSIAM cũng lưu ý, không phải mọi dự án năng lượng, giao thông đều là dự án xanh, cũng như không phải mọi khoản đầu tư vào y tế, giáo dục đều là đầu tư tạo tác động. Một khoản đầu tư tạo tác động cần đáp ứng đồng thời ba yếu tố: hướng đến hiệu quả tài chính, có chủ đích tạo tác động ngay từ đầu và kết quả có khả năng đo lường, theo dõi.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận và định giá doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức ngày càng chú trọng thanh khoản, khả năng thoái vốn, chất lượng thể chế, tính minh bạch và các tiêu chí môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Việc nâng hạng thị trường không mặc nhiên mang lại dòng vốn xanh nếu thiếu các tài sản đáp ứng yêu cầu đầu tư.

Từ góc độ quản lý quỹ, ông Tuấn nhấn mạnh, ESG không thay thế phân tích tài chính mà giúp đánh giá toàn diện hơn hiệu quả kinh doanh và giá trị đầu tư dài hạn. Hiệu quả sử dụng năng lượng tác động đến chi phí vận hành và dòng tiền; khả năng thích ứng với chính sách môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, chi phí vốn; chất lượng quản trị tác động đến mức độ rủi ro và định giá doanh nghiệp.

Đa dạng hóa sản phẩm tài chính xanh

Xét về khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trong nước, đến đầu năm 2026, dư nợ tín dụng xanh đạt 828 nghìn tỷ đồng, với sự tham gia của 82 tổ chức tín dụng. Năng lượng tái tạo và nông nghiệp xanh chiếm tỷ trọng lần lượt 45% và 31%, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh bình quân giai đoạn 2017 - 2025 đạt trên 20%/năm.

Mặc dù vậy, hệ thống ngân hàng khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn xét cả về quy mô và kỳ hạn. Đây là dư địa để thị trường vốn phát huy vai trò bổ trợ. Bên cạnh trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, thị trường cần phát triển các quỹ đầu tư tích hợp ESG và sản phẩm tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp, phù hợp với mục tiêu lợi nhuận, khẩu vị rủi ro và kỳ hạn của từng nhóm nhà đầu tư.

Để hình thành hệ sinh thái này, cần có nguồn cung tài sản đủ tiêu chuẩn, chuẩn mực phát hành và báo cáo rõ ràng, chi phí huy động hợp lý, cùng cơ sở nhà đầu tư dài hạn. Các công ty quản lý quỹ có thể phát huy vai trò cầu nối thông qua thiết kế sản phẩm, phân bổ vốn và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng quản trị, công bố thông tin.

Một vấn đề được Phó Tổng Giám đốc SSIAM đặc biệt nhấn mạnh là không nên giới hạn tài chính xanh ở những doanh nghiệp đã đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, năng lượng, vận tải và logistics đang cần nguồn lực để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải.

Các công cụ tài trợ có thể đa dạng từ tín dụng đầu tư công nghệ sạch, trái phiếu liên kết bền vững đến vốn cổ phần, đồng đầu tư và tài trợ kết hợp. Tuy nhiên, mở rộng khả năng tiếp cận vốn không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn đầu tư. Tài chính chuyển đổi cần gắn với mục tiêu đo lường được, tiến độ thực hiện và trách nhiệm giải trình, qua đó hạn chế nguy cơ “tẩy xanh”.

Để tiếp cận nguồn vốn dài hạn, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược chuyển đổi rõ ràng, hoàn thiện dữ liệu và chỉ tiêu đo lường, nâng cao chất lượng quản trị, xây dựng phương án tài chính khả thi và cơ chế giám sát. Song song với đó, cơ quan quản lý cần hoàn thiện tiêu chí phân loại xanh, thống nhất yêu cầu công bố thông tin và thúc đẩy phát triển nhà đầu tư tổ chức.

Ông Tuấn cho rằng, cơ hội lớn nhất của Việt Nam trong thập kỷ tới không chỉ là thu hút thêm nguồn vốn xanh mà còn là sử dụng hiệu quả nguồn lực này để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chất lượng tăng trưởng và chiều sâu của thị trường vốn. Thành công của tài chính xanh cần được đo lường bằng những giá trị kinh tế, môi trường và xã hội thực sự được tạo ra, thay vì chỉ dựa trên quy mô vốn huy động.