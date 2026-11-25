Từ rà soát đến hành động cụ thể

Đằng sau mỗi dự án tồn đọng là đất đai chưa được khai thác, vốn đầu tư chưa thể phát huy hiệu quả, công trình dở dang và những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Vì vậy, việc tháo gỡ không đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính hay hoàn tất một phương án trên giấy. Điều các địa phương hướng tới là phân loại đúng từng dự án, tháo gỡ những vướng mắc còn khả năng xử lý, đưa dự án đủ điều kiện trở lại triển khai; đồng thời kiên quyết chấm dứt những dự án không còn khả năng thực hiện.

Không khí vào cuộc đang thể hiện khá rõ tại Hải Phòng khi địa phương đã tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với 151 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ theo kế hoạch được ban hành từ tháng 2/2026.

Những dự án còn khả năng triển khai đều được tập trung tháo gỡ để sớm trở lại hoạt động (trong ảnh: Dự án tòa tháp Vicem - Hà Nội). Ảnh tư liệu

Đến nay, 145 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong số này, 85 dự án được xử lý dứt điểm thông qua các hình thức như chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, dừng vĩnh viễn, quyết toán; 60 dự án không còn khó khăn, vướng mắc và đang tiếp tục triển khai theo phương án được chấp thuận; 6 dự án còn lại đang được các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ. Hiện lãnh đạo TP. Hải Phòng đang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bám sát quy định pháp luật, tham mưu tháo gỡ dứt điểm các khó khăn còn tồn tại. Quá trình triển khai phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, tránh để lãng phí quỹ đất và nguồn lực.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Hải Phòng là không chỉ tập trung vào việc tháo gỡ để dự án tiếp tục triển khai, mà còn xử lý dứt điểm những trường hợp không thể tiếp tục. Cách phân loại này giúp thành phố tránh tình trạng dự án đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục nằm trong danh sách chờ xử lý, trong khi đất đai và các nguồn lực liên quan chưa thể đưa vào khai thác.

Tại Thái Nguyên, quyết tâm xử lý các dự án tồn đọng cũng đang được cụ thể hóa bằng việc rà soát và theo dõi từng trường hợp. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập, kiện toàn Tổ công tác 586; UBND tỉnh thành lập 4 tổ công tác chuyên ngành để rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu phương án tháo gỡ cho từng dự án.

Không để dự án đình trệ tiếp tục níu chân tăng trưởng Với mục tiêu không chỉ là giảm số dự án nằm im kéo dài, mà còn đưa đất đai, vốn đầu tư và các nguồn lực đang bị lãng phí trở lại phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực cho tăng trưởng, các địa phương đều đẩy mạnh rà soát, phân loại, xác định rõ phương án và trách nhiệm xử lý từng dự án. Những dự án còn khả năng triển khai đều được tập trung tháo gỡ để sớm trở lại hoạt động; những dự án không còn khả năng thực hiện được thu hồi, chấm dứt theo quy định.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh đã xử lý được 72 dự án, không còn khó khăn, vướng mắc; 10 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026, đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ.

Điểm đáng chú ý là Thái Nguyên không dừng ở việc tổng hợp số lượng dự án đã được tháo gỡ. Tỉnh tổ chức các tổ công tác chuyên ngành kiểm tra hồ sơ và thực tế, thực hiện theo phương châm “rõ dự án, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”. Cách làm này giúp nhận diện cụ thể hơn nguyên nhân khiến dự án đình trệ, từ đó xác định cơ quan có thẩm quyền và phương án xử lý phù hợp.

Về phía Hà Nội, áp lực xử lý các dự án chậm triển khai đang được đẩy lên cao trong tháng 11/2026. Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố, trong tổng số 300 dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc diện rà soát, Hà Nội đã xử lý dứt điểm 143 dự án, tương đương gần 48%. Với 157 dự án còn lại, thành phố đã xác định phương án xử lý cụ thể.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đưa những dự án đủ điều kiện trở lại thực hiện. Đối với các chủ đầu tư không triển khai theo yêu cầu, dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, thành phố yêu cầu hoàn tất trình tự, thủ tục để thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Có thể thấy điểm chung trong cách làm tại các địa phương là chuyển trọng tâm từ rà soát, thống kê sang tổ chức thực hiện phương án cụ thể. Dự án còn khả năng triển khai được tập trung tháo gỡ; dự án không còn khả năng thực hiện phải được xử lý theo quy định, thay vì tiếp tục kéo dài tình trạng đình trệ.

Đưa dự án trở lại đường đua tăng trưởng

Nỗ lực của các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế cần huy động tối đa các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng. Nếu giải ngân vốn đầu tư công góp phần đưa nguồn vốn ngân sách vào các công trình, dự án đang triển khai, thì xử lý các dự án tồn đọng lại mở ra khả năng đưa những nguồn lực đã bị “đóng băng” trong thời gian dài trở lại hoạt động.

Một dự án được tháo gỡ đồng nghĩa với việc quỹ đất được đưa vào sử dụng, công trình được tiếp tục xây dựng, nhà máy có cơ hội vận hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh được nối lại. Khi đó, hiệu quả không chỉ nằm ở giá trị vốn đầu tư được khơi thông mà còn ở việc tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm, đóng góp ngân sách và các hoạt động kinh tế đi kèm.

Tuy nhiên, theo nhận định từ giới chuyên môn, xử lý dự án tồn đọng không phải là cuộc chạy đua chỉ để giảm số lượng dự án nằm trong danh sách theo dõi. Thực tế cho thấy có những dự án vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch hoặc cơ chế chính sách nhưng vẫn còn khả năng tiếp tục; cũng có những dự án mà nhà đầu tư không còn năng lực, phương án đầu tư không còn phù hợp hoặc không thể khắc phục các vi phạm. Mỗi trường hợp cần một hướng xử lý riêng, bảo đảm đúng pháp luật và tránh lãng phí thêm nguồn lực.

Tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo đều lưu ý đến vấn đề: có phương án tháo gỡ chưa phải là kết quả cuối cùng; quan trọng là sau khi được xử lý vướng mắc, các dự án phải tiếp tục được triển khai, đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lưu ý này cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với từng địa phương: không chỉ hoàn thành việc rà soát, phân loại hay ban hành quyết định xử lý, mà phải theo sát quá trình thực hiện sau tháo gỡ. Với dự án được tiếp tục triển khai, cần đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, tiến độ; với dự án phải thu hồi, chấm dứt, cần hoàn tất thủ tục để sớm đưa đất đai, tài sản và các nguồn lực liên quan vào phương án khai thác phù hợp.

Trong chặng cuối năm 2026, khi các địa phương đang dồn sức cho mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, việc đồng thời xử lý những dự án đình trệ kéo dài cho thấy một hướng huy động nguồn lực rộng hơn. Những công trình từng nằm im nhiều năm nếu được tháo gỡ đúng cách sẽ có cơ hội trở lại đường đua, đóng góp vào hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Còn với những dự án không thể tiếp tục, việc xử lý dứt điểm cũng là cách chấm dứt lãng phí, dành nguồn lực cho những mục tiêu phát triển khả thi hơn.