Mở rộng thẩm quyền tham mưu và điều hành ngân sách, giá cả

Quyết định số 3420/QĐ-BTC thể hiện rõ vai trò của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, vừa là cơ quan tham mưu chính sách cấp vĩ mô, vừa là đơn vị trực tiếp điều hành nguồn lực và hạ tầng, cụ thể:

Tham mưu trình cấp có thẩm quyền: Cục DTNN trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các dự án luật, dự án pháp lệnh; các dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ quốc gia; chính sách phát triển, chiến lược dự trữ quốc gia, quy hoạch tổng thể hệ thống kho và các chương trình, đề án, dự án quan trọng.

Bộ máy của Cục Dự trữ Nhà nước được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình 2 cấp. Ảnh: Khánh Huyền

Cục DTNN cũng tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược; trình quyết định bổ sung dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù, mua tăng hàng dự trữ; và báo cáo Quốc hội về quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia. Quyết định trình Bộ trưởng nhiều nội dung tác nghiệp quan trọng: Cục DTNN trình Bộ trưởng xem xét, quyết định kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm, kế hoạch nhập bù/nhập bổ sung trong kỳ; định mức chi phí nhập, xuất tại cửa kho và bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra còn có quy định về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; tạm ứng ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ; danh mục chi tiết thuộc phạm vi quản lý; quy định bảo quản và định mức kinh tế - kỹ thuật; tổ chức xây dựng, phê duyệt hệ thống kho thuộc phạm vi quản lý; giao kế hoạch cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; phân bổ, giao, điều chỉnh dự toán chi dự trữ quốc gia do Bộ quản lý; giá cụ thể khi mua, bán hàng dự trữ quốc gia; cùng các quyết định về nhập, xuất, tạm xuất, thu hồi, điều chuyển nội bộ và thuê tổ chức, doanh nghiệp bảo quản.

Kiểm soát ngân sách, tài chính và trực tiếp quản lý hàng hóa: Cục DTNN tổng hợp dự toán, kiểm tra phân bổ dự toán và kiểm tra, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh cũng như phần do Bộ Tài chính quản lý.

Với các mặt hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược được Chính phủ phân công cho Bộ Tài chính, Cục trực tiếp quản lý, bảo quản, nhập, xuất, mua, bán, luân phiên đổi hàng, bảo đảm an toàn, xử lý hao hụt, dôi thừa, thực hiện xuất hàng theo quy định của cấp có thẩm quyền và thẩm định phương án giá hàng dự trữ quốc gia. Cục DTNN cũng có thẩm quyền quyết định giảm nguồn vốn đối với hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Chuyển đổi số, kiểm tra chuyên ngành và quản trị nội bộ

Bên cạnh nghiệp vụ kho bãi và hàng hóa, khung nhiệm vụ mới nhấn mạnh đến kỷ cương pháp lý, công nghệ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Công nghệ, dữ liệu và báo cáo: Cục DTNN tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong bảo quản và quản lý; xây dựng hệ thống thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, Cục DTNN thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia và nguồn lực khác, lập báo cáo tài chính tổng hợp về hoạt động dự trữ quốc gia.

Kiểm tra, pháp chế và chống lãng phí: Cục thực hiện kiểm tra chuyên ngành về dự trữ quốc gia và kiểm tra nội bộ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Cùng với đó là công tác pháp chế, cải cách hành chính, quản lý đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống kho, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách cán bộ và quản lý tài chính, tài sản theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức bộ máy 2 cấp và phân bổ 15 khu vực

Cục Dự trữ Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở tại Hà Nội và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp. Bộ máy được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình 2 cấp:

Cấp Trung ương (7 đơn vị): Gồm Ban Kế hoạch – Tổng hợp; Ban Quản lý hàng dự trữ; Ban Tài chính và đầu tư xây dựng; Ban Kiểm tra chuyên ngành; Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Ban Tổ chức cán bộ; Văn phòng.

Đây là các tổ chức hành chính giúp Cục trưởng quản lý nhà nước, trong đó Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Cấp địa phương (15 Dự trữ Nhà nước khu vực): Mỗi khu vực có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; bình quân có 4 phòng chuyên môn và các điểm kho, với tổng số điểm kho của các Dự trữ Nhà nước khu vực không quá 171 điểm kho.

Cục trưởng Cục DTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của DTNN khu vực sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, cũng như của các Ban, Văn phòng thuộc Cục và các đơn vị thuộc khu vực.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (23/11/2026) và bãi bỏ các quy định trước đó tại Quyết định số 383/QĐ-BTC ngày 26/2/2025, Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 và Điều 10 Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30/5/2025. Các nội dung về dự trữ chiến lược có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Cục trưởng Cục DTNN chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp để các DTNN khu vực đi vào hoạt động trước ngày 1/1/2027.