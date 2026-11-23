Tham dự và thực hiện nghi thức ký kết có ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Đánh giá kết quả 12 năm triển khai Quy chế phối hợp số 10472/QC-TCHQ-BTLCSB ngày 21/8/2014, hai lực lượng ghi nhận hoạt động phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, từ trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đến phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm pháp luật trên biển.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng. Ảnh: Cục Hải quan

Giai đoạn 2014 - 2026, Hải quan và Cảnh sát biển đã phối hợp đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc, thu giữ nhiều tang vật là ma túy, xăng dầu, hàng hóa nhập lậu và các loại hàng hóa vi phạm khác.

Điển hình, ngày 25/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn ketamin trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Những kết quả này cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần phát huy năng lực chuyên môn của từng lực lượng, nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Trước diễn biến phức tạp của buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và tội phạm ma túy trên biển, cùng những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, việc ký kết Quy chế mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới.

Quy chế kế thừa những nội dung phối hợp hiệu quả, đồng thời bổ sung cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý vi phạm. Hai bên cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật, đào tạo nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển.

Đáng chú ý, Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, thiết lập đường dây nóng, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin và cơ chế xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó, bảo đảm hoạt động phối hợp được triển khai kịp thời, thống nhất, thông suốt và đúng thẩm quyền.