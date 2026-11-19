

Thông quan tập trung phát huy hiệu quả, thu ngân sách vượt dự toán

Ngày 18/11/2026, trong chuyến công tác tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Chi cục Hải quan khu vực III và trực tiếp tham quan hoạt động tại Đội Thông quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (thứ 4 hàng đầu) thăm và làm việc tại Hải quan khu vực III. Ảnh: HQKV3

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực III.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính đến ngày 31/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục đạt 119 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đến ngày 15/11/2026, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 86.795 tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán được giao, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những điểm nhấn trong đổi mới hoạt động của Chi cục là mô hình thông quan tập trung trên nền tảng số hóa chứng từ, chính thức vận hành từ ngày 1/6/2026. Sau hơn 5 tháng triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hỗ trợ tăng thu ngân sách.

Cùng với duy trì, hoàn thiện mô hình này, Hải quan khu vực III đang quyết tâm triển khai các bước chuyển đổi số sâu hơn, trong đó có xây dựng cảng biển số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống camera. Đây là những hướng đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, hướng tới xây dựng thành phố trở thành trung tâm logistics quốc tế.

Đánh giá toàn diện mô hình, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi cục Hải quan khu vực III đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đơn vị tiếp tục vận hành, theo dõi và đánh giá toàn diện mô hình thông quan tập trung, kịp thời hoàn thiện những nội dung cần thiết để nâng cao hiệu quả thực tiễn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Hải quan khu vực III. Ảnh: HQKV3

Phó Thủ tướng đề nghị Chi cục tổ chức tổng kết, báo cáo Cục Hải quan và Bộ Tài chính về quá trình triển khai mô hình. Qua đó, đánh giá cụ thể hiệu quả quản lý, mức độ cải thiện thời gian thông quan và lợi ích mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai phù hợp trong thời gian tới.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành. Mục tiêu là hướng tới tích hợp các thủ tục tại cửa khẩu, hạn chế các khâu xử lý trùng lặp, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Đối với điều kiện hoạt động của lực lượng Hải quan trên địa bàn, Phó Thủ tướng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Hải Phòng; đồng thời đề nghị thành phố rà soát, nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp về phương tiện, điều kiện làm việc và chế độ đối với cán bộ, công chức hải quan.