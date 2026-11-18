Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thuế Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh vừa có buổi làm việc với Thuế tỉnh Thái Nguyên về tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa cho biết, lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 19.152 tỷ đồng, bằng hơn 81% dự toán pháp lệnh, bằng 79% dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và thuế tối thiểu toàn cầu đạt trên 15.090 tỷ đồng, bằng 106% dự toán pháp lệnh, bằng 102% dự toán UBND tỉnh giao.

Công tác quản lý thuế tiếp tục được đổi mới, nhất là trong chuyển đổi phương thức quản lý hộ kinh doanh, nâng cao hiệu quả kiểm tra thuế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Đáng chú ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai đã rút ngắn thời gian xử lý từ khoảng 30 phút xuống còn 3 phút mỗi hồ sơ.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thuế Thái Nguyên

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Thuế tỉnh Thái Nguyên đạt được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn về nhân lực, trong khi khối lượng công việc lớn, địa bàn quản lý rộng.

Nhấn mạnh thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Thuế tỉnh Thái Nguyên, các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2026.

Trong đó, cần bám sát dự toán, kịch bản thu; thường xuyên rà soát tiến độ từng khoản thu, địa bàn, doanh nghiệp trọng điểm; chủ động khai thác các nguồn thu còn dư địa, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những khoản có nguy cơ hụt thu; tăng cường theo dõi, đôn đốc các khoản thu lớn, khoản phát sinh và nghĩa vụ đến hạn, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, nhất là trong quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai. Các cơ quan cần rà soát những dự án còn vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn giải quyết, không để tồn đọng kéo dài.

“Nhiệm vụ thu ngân sách phải được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị” - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Cùng với đó, ngành Thuế cần khai thác hiệu quả dữ liệu kê khai, hóa đơn điện tử để phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai chưa đầy đủ; phân loại, tập trung thu hồi nợ thuế có khả năng thu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đúng chính sách thuế.

Đối với các kiến nghị của Thuế tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện để ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu đạt mức cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2026.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Cục Thuế quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm xem xét, hướng dẫn những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề còn vướng mắc, nhằm có phương án xử lý thống nhất, đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý, thu ngân sách nhà nước./.