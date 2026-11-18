Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục diễn biến kém tích cực trong phiên 18/11 khi giá trị bán ròng trên thị trường tăng mạnh so với phiên trước. Trên cả ba sàn, khối ngoại bán ròng 1.152,75 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần mức bán ròng 382 tỷ đồng của phiên 17/11, chủ yếu do tăng ở chiều bán. Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi lực mua khá hạn chế.

Cổ phiếu FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng với giá trị 225,72 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất trên ba sàn nhiều phiên gần đây. Cổ phiếu này giảm 3,20%, xuống 46.950 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán ròng tại FPT tiếp tục diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ quốc tế thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt trước những thông tin liên quan đến Nvidia và triển vọng của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Vừa qua, Nvidia đã công bố doanh thu quý III đạt kỷ lục 115,8 tỷ USD, nhưng đồng thời thông báo ngừng bán chip Hopper cho Trung Quốc. Nvidia cũng cho biết không có ý định đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO. Những tranh luận về mức định giá và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp AI đang tác động đến tâm lý trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh FPT, VIC cũng chịu áp lực bán ròng lớn với giá trị 185,91 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm 1,21%, xuống 245.000 đồng/cổ phiếu. Cùng nhóm Vingroup, VHM bị bán ròng 63,83 tỷ đồng và giảm 1,62%, xuống 60.800 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng tiếp tục chịu sức ép từ dòng vốn ngoại. MBB bị bán ròng 87,68 tỷ đồng, VCB 75,69 tỷ đồng, SHB 62,56 tỷ đồng, HDB 40,57 tỷ đồng và LPB 38,07 tỷ đồng. Đáng chú ý, LPB giảm 4,63%, SHB giảm 3,24% và VCB giảm 2,50%. Như vậy, áp lực bán không chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu riêng lẻ mà lan rộng sang nhiều mã ngân hàng lớn.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 18/11 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng của khối ngoại có quy mô khiêm tốn. KDH dẫn đầu với giá trị 41,63 tỷ đồng, đồng thời tăng 3,19%, lên 16.150 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong cả ba phiên đầu tuần, với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

FRT xếp thứ hai với giá trị mua ròng 21,89 tỷ đồng, tăng 1,78%, lên 148.600 đồng/cổ phiếu. Các mã khác được mua ròng gồm BSR (20,97 tỷ đồng), DCM (15,47 tỷ đồng), CTD (14,54 tỷ đồng), GAS (14,35 tỷ đồng) và NKG (14,29 tỷ đồng).

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục nghiêng mạnh về chiều bán. Trong đó, FPT duy trì chuỗi phiên bị bán ròng lớn, áp lực rút vốn còn mở rộng sang VIC, VHM và nhiều cổ phiếu ngân hàng. Ở chiều mua, dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số mã riêng lẻ, chưa đủ cân bằng lực bán tại nhóm vốn hóa lớn.