Chủ động giảm chi phí vốn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc những tháng cuối năm, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục gia tăng. Việc duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí phù hợp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Trước yêu cầu đó, Chính phủ và NHNN tiếp tục chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, cân đối nguồn lực, chia sẻ lợi nhuận và giảm mặt bằng lãi suất. Trong đó, các ngân hàng được khuyến nghị tập trung điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 1,5% - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Bám sát định hướng điều hành, BAC A BANK chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách lãi suất cho vay, hướng tới giảm áp lực chi phí vốn và hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh. Chính sách được triển khai trên cả phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với điều kiện và mức lãi suất được thiết kế phù hợp theo từng nhóm nhu cầu vay vốn.

“Trên cơ sở định hướng và chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, BAC A BANK chủ động điều chỉnh chính sách lãi suất cho vay phù hợp với từng nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, qua đó khơi thông dòng vốn, hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực ưu tiên và những ngành nghề tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Đây không chỉ là giải pháp thiết thực nhằm giảm chi phí vốn, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm của một định chế tài chính trong việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững”, đại diện BAC A BANK chia sẻ.

Khách hàng cá nhân: Lãi suất ưu đãi, linh hoạt theo phương án vay

Đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, BAC A BANK áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cho các khoản vay đáp ứng điều kiện theo từng sản phẩm tín dụng của Ngân hàng.

Cụ thể, chính sách áp dụng đối với khách hàng vay theo các sản phẩm: Cho vay trồng, chăm sóc cây công nghiệp; Cho vay nông nghiệp trồng rau, hoa, quả; Cho vay đầu tư tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh; Cho vay sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; Cho vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; Cho vay mua ô tô và Cho vay linh hoạt phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối với các khoản vay thuộc phạm vi chính sách, lãi suất cho vay chỉ từ 10,3%/năm, áp dụng cho cả khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nhờ đó, khách hàng có thêm lựa chọn nguồn vốn phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính của mình.

Khách hàng doanh nghiệp: Đa dạng mức ưu đãi lãi suất theo kỳ hạn vay

Song song với chính sách dành cho khách hàng cá nhân, BAC A BANK tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp thông qua các chương trình tín dụng hiện hành, gồm: “Lãi vay ưu đãi - Gặt hái thành công”; “Ưu đãi giao thương - Vững đường hội nhập”; “Vốn nhanh ưu đãi - Chắp cánh giao thương” và “Lãi vay nhẹ gánh - Cất cánh tương lai” với mức lãi suất cho vay chỉ từ 8,4%/năm.

Với điều khoản và điều kiện áp dụng tuỳ biến theo từng Chương trình, doanh nghiệp có thể cân nhắc, lựa chọn chương trình phù hợp với nhu cầu bổ sung vốn lưu động và đặc thù sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, với các khoản vay trung và dài hạn, BAC A BANK áp dụng lãi suất cho vay chỉ từ 11,3%/năm trong khuôn khổ Chương trình “Lãi vay nhẹ gánh - Cất cánh tương lai” hoặc các chương trình ưu đãi khác.

Động thái này góp phần giảm chi phí vốn, tạo thêm dư địa tài chính để doanh nghiệp chủ động triển khai các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động hướng đến các mục tiêu tăng trưởng thực chất, hiệu quả.

Thông qua việc điều chỉnh linh hoạt chính sách lãi vay, BAC A BANK tiếp tục khẳng định nỗ lực đồng hành cùng khách hàng, đưa nguồn vốn tín dụng đến gần hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất - trở thành trợ lực cho phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.