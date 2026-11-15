Ngân hàng - Bảo hiểm

NAPAS tổ chức Hội nghị Tổ chức Thành viên 2026, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn

21:02 | 15/11/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa tổ chức thành công Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết những kết quả phối hợp của NAPAS và các Tổ chức Thành viên trong năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới.
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Tại Hội nghị, NAPAS và các tổ chức thành viên đã cùng nhìn nhận xu hướng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán điện tử, trong đó hạ tầng thanh toán số ngày càng giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

Tính đến tháng 10/2026, hệ thống NAPAS đã xử lý 12,4 tỷ giao dịch, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong ngày cao điểm, hệ thống ghi nhận hơn 50 triệu giao dịch với giá trị đạt trên 334.761 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng về quy mô giao dịch mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực xử lý, hoạt động liên tục và an toàn của hạ tầng thanh toán quốc gia.

Tại Hội nghị, NAPAS cũng chia sẻ những nhóm giải pháp lớn đã được đưa vào triển khai trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến các tổ chức thành viên cũng như đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn của hệ thống.

NAPAS tổ chức Hội nghị Tổ chức Thành viên 2026, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn
NAPAS tổ chức Hội nghị Tổ chức Thành viên năm 2026.

Trong năm 2026, NAPAS đã nâng cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS247 theo tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0, kết hợp tích hợp SIMO theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. NAPAS cũng triển khai mô hình vận hành Active - Active hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng dự phòng và tăng mức độ sẵn sàng của hệ thống.

Bên cạnh đó, NAPAS cũng tăng cường công tác giám sát và quản lý rủi ro nhằm phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Nhờ đó, hệ thống NAPAS duy trì mức độ sẵn sàng 99,99%, vượt mức cam kết với các tổ chức thành viên.

Song song với nâng cấp hạ tầng, NAPAS phối hợp với các tổ chức thành viên mở rộng hệ sinh thái thanh toán VietQRPay với mục tiêu từng bước chuyển đổi từ giao dịch chuyển tiền sang thanh toán bằng mã QR trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các loại hình thanh toán điện tử, phát triển thị trường thanh toán minh bạch, bền vững.

NAPAS tổ chức Hội nghị Tổ chức Thành viên 2026, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch NAPAS trao kỷ niệm chương cho 5 ngân hàng tiêu biểu.

Đối với thanh toán xuyên biên giới, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS tiếp tục làm đầu mối kết nối hạ tầng thanh toán quốc gia với các đối tác quốc tế.

Trong năm 2026, NAPAS đã hoàn thành kết nối với các hạ tầng thanh toán hàng đầu tại Trung Quốc, mở rộng kết nối với Hàn Quốc, Singapore; đồng thời đang triển khai kết nối với Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Các kết nối này góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới, cũng như thúc đẩy kết nối du lịch và thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia.

Bên cạnh đó, NAPAS cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán số mới như: nền tảng thanh toán số NAPAS DPP, dịch vụ VietQRMe (thanh toán qua mã QR hiển thị từ phía khách hàng) và nhiều giải pháp thanh toán hiện đại khác, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, thuận tiện và an toàn hơn cho người dùng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị NAPAS nhấn mạnh, chặng đường phía trước còn nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, yêu cầu về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của nhà nước ngày càng cao. Chính những thách thức đó là động lực để tiếp tục đổi mới và phát triển.

Một trong những hoạt động nổi bật tại Hội nghị là lễ vinh danh các tổ chức thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hệ thống. Trong đó, giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu năm 2026” được trao cho 5 ngân hàng gồm Techcombank, Vietcombank, MB, BIDV và VietinBank./.

Tú Anh
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napas thanh toán VIETQRGlobal công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam QR trung gian thanh toán VIETQRPay NAPAS DPP VietQRMe ngân hàng

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30