Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, coi những thành tựu của Lào cũng là thành tựu chung của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; gửi lời thăm hỏi thân tình tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; nhấn mạnh đây là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai Đảng, hai nước hiện nay, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, đánh giá cao các bước phát triển nhanh, tích cực trong hợp tác hai bên thời gian qua, nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các tuyên bố chung, thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư hiệu quả, tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, tập trung thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng như đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam - Lào.

Đánh giá cao kết quả hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tiếp tục coi trọng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nhấn mạnh đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi, góp phần củng cố sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; thống nhất phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng nồng ấm, thắm tình đoàn kết anh em tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2026); chúc đất nước Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.