Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

21:30 | 14/11/2026
(TBTCO) - Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia) theo lời mời của Quốc vương Campuchia, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Campuchia dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả hơn nữa, trong đó có việc tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Pháp ngữ, khẳng định vai trò và vị thế của các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung và của Vương quốc Campuchia nói riêng trong khối Pháp ngữ cũng như trên trường quốc tế.

Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời tham dự Hội nghị, khẳng định sự hiện diện và tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Quốc vương bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế của Việt Nam. Quốc vương tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo đã chia sẻ về tình hình mỗi nước thời gian qua và những định hướng phát triển lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước; khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia, luôn ủng hộ một nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển, coi sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia cũng chính là niềm vui của Việt Nam.

Quốc vương nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi, thân thiết và tin cậy của nhân dân Campuchia; khẳng định nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc hồi sinh dân tộc, tái thiết và phát triển đất nước.

Quốc vương Campuchia nhấn mạnh ủng hộ hết mình tình đoàn kết giữa hai nước; khẳng định Campuchia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni cùng nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước. Hai lãnh đạo khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã vượt qua nhiều thử thách của lịch sử, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai lãnh đạo nhất trí việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước; duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cùng các cấp; khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ để quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai bên mong muốn các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và giao lưu nhân dân sâu rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc vương, Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Campuchia, mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; mong muốn Quốc vương tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cao quý của mình trong việc gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, đồng thời trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 Quốc vương Campuchia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Dành cho bạn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Đọc thêm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

(TBTCO) - Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nếu môi trường pháp lý thiếu minh bạch, không giữ được các cân đối vĩ mô sẽ làm xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực. Chính phủ xác định tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, để họ yên tâm đầu tư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

(TBTCO) - Ngày 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 - 16/11/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

(TBTCO) - Sáng 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 - 17/11/2026, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức mạnh của một dân tộc trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức mạnh của một dân tộc trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa

(TBTCO) - Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên.
Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

(TBTCO) - Chiều 13/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã tiếp đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 - 14/11.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

(TBTCO) - Sáng 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Cận cảnh "robot" hàn ray trên tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc: Năng suất gấp 3 - 4 lần, tăng tốc phục vụ APEC 2027

Cận cảnh "robot" hàn ray trên tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc: Năng suất gấp 3 - 4 lần, tăng tốc phục vụ APEC 2027

(TBTCO) - Cỗ máy hàn ray tự động nặng 33 tấn, có thể thực hiện hơn 20 mối nối mỗi ngày, đang góp phần đẩy nhanh tiến độ tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc. Công trình gần 9.000 tỷ đồng được triển khai theo hình thức PPP, hướng tới phục vụ APEC 2027.
Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

Kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027

(TBTCO) - Sau hơn 20 năm triển khai, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào năm 2027, hoàn thành công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao