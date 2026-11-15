Thị trường

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

07:54 | 15/11/2026
Sau chuỗi giảm khá mạnh trong nửa đầu tháng 11, giá cà phê trong nước hôm nay (15/11) hiện duy trì quanh vùng 82.000 - 83.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt giảm tại các vùng trồng trọng điểm, xuống còn 134.500 - 136.000 đồng/kg.
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Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc
Giá cà phê hôm nay vẫn quanh vùng thấp sau chuỗi giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giữ quanh 82.300 - 83.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đang được tham chiếu từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết khoảng 82.900 đồng/kg.

Đắk Lắk hiện ở mức 83.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất với 82.300 đồng/kg, trong khi Gia Lai ở mức 82.800 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê được tham chiếu ở mức 83.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk và cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mặt bằng hiện tại thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với vùng giá trên 92.000–93.000 đồng/kg từng xuất hiện cách đây khoảng một tháng. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang chịu sức ép khá lớn trong giai đoạn thu hoạch cao điểm.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến phân hóa trên 2 hai sàn giao dịch chính. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 11 USD/tấn, tương đương 0,34%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 15 USD/tấn, tương ứng 0,47%, còn 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Árabica có diễn biến phân hóa. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,55 US cent/pound, tương đương 0,2%, xuống còn 279,65 US cent/pound.

Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng nhẹ 0,05 US cent/pound, tương ứng 0,02%, đạt 274,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng nhích thêm 0,3 US cent/pound, tương đương 0,11%, lên 270,45 US cent/pound.

Giá tiêu giảm tới 2.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc
Giá tiêu trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Theo khảo sát, Đắk Lắk là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, xuống còn 136.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá tiêu giảm xuống 135.500 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, đưa giá thu mua về mức 134.500 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giảm nhẹ hơn, xuống còn 135.500 đồng/kg.

Không chỉ thị trường nội địa, giá hồ tiêu xuất khẩu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 29 USD/tấn, tương đương 0,43%, xuống còn 6.770 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm 150 USD/tấn, tương ứng 2,63%, xuống còn 5.550 USD/tấn. Đây tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Đáng chú ý, hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam mức điều chỉnh mạnh hơn. Cụ thể, giá tiêu đen loại 500 g/l giảm tới 250 USD/tấn, tương đương 4,2%, xuống còn 5.700 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen loại 550 g/l giảm 95 USD/tấn, tương đương 1,58%, còn 5.900 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Malaysia là thị trường duy nhất trong nhóm tiêu đen được khảo sát giữ giá ổn định, tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, xu hướng giảm cũng xuất hiện tại Indonesia và Việt Nam. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 40 USD/tấn, tương đương 0,43%, xuống còn 9.245 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu giảm 150 USD/tấn, tương ứng 1,78%, xuống 8.300 USD/tấn. Riêng Malaysia tiếp tục giữ nguyên giá tiêu trắng ở mức 12.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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