Thị trường

Hội thao Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ PV GAS năm 2026:

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp

17:04 | 13/11/2026
(TBTCO) - Ngày 10/11/2026, tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội thao Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2026 với sự tham gia của 9 đội thi và hơn 90 vận động viên đến từ các đơn vị trong Tổng công ty. Hội thao nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng phó sự cố của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.
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Tham dự Hội thao, về phía Công an TP. Hồ Chí Minh có Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH); Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế cùng các đồng chí đại diện các đội nghiệp vụ.

Về phía các cơ quan, địa phương có Trung tá Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng Công an xã Long Điền; ông Trần Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Long Điền; Thượng tá Lê Minh Bàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Cà Mau.

Về phía Bộ Công thương có ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng An toàn công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp. Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn môi trường và Phát triển bền vững. Về phía PV GAS có ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Hội thao PCCC & CNCH PV GAS năm 2026 diễn ra tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh).

Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố

Với đặc thù hoạt động thu gom, vận chuyển, tồn trữ, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, PV GAS luôn chú trọng công tác PCCC & CNCH nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và các công trình khí. Các đơn vị trong Tổng Công ty thường xuyên kiện toàn lực lượng tại chỗ, rà soát phương án ứng cứu khẩn cấp, kiểm tra phương tiện và tổ chức huấn luyện, diễn tập.

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Phó Tổng Giám đốc PV GAS Nguyễn Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc PV GAS nhấn mạnh, PCCC & CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho con người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội thao là dịp đánh giá năng lực ứng phó sự cố của lực lượng PCCC & CNCH tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn và đề nghị các đội thi chấp hành nghiêm quy định, thi đấu đoàn kết, trung thực, trách nhiệm.

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội thao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thao, Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị của PV GAS, ghi nhận tinh thần chủ động và năng lực ứng cứu tại chỗ của lực lượng PCCC & CNCH. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC & CNCH trong lĩnh vực công nghiệp khí, đồng thời đề nghị PV GAS tiếp tục tăng cường huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

9 đội thi tranh tài ở 2 nội dung thực hành

Hội thao quy tụ 9 đội thi đến từ Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ (KĐN), Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (KTN), Chi nhánh Khí Bắc Bộ (KBB), Chi nhánh Logistics, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Dịch vụ khí (DVK), Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) và Công ty cổ phần CNG Việt Nam.

Hội thao PCCC&CNCH PV GAS năm 2026: Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Các vận động viên thi đấu với tinh thần tập trung, quyết tâm và trách nhiệm cao.

Các đội tranh tài ở hai nội dung: đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đội hình tiếp sức 2 x 50 m dập tắt đám cháy khay xăng. Ở nội dung chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mỗi đội gồm 4 vận động viên thực hiện tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực thiết bị có người bị nạn. Các thành viên phối hợp tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân ra vị trí an toàn và triển khai đội hình chữa cháy theo quy định.

Ở nội dung tiếp sức 2 x 50 m dập tắt đám cháy khay xăng, mỗi đội gồm 2 vận động viên thực hiện các thao tác triển khai vòi chữa cháy, vượt chướng ngại vật, sử dụng thiết bị thở cá nhân và bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Các phần thi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, thao tác chính xác và khả năng phối hợp giữa các thành viên, đồng thời phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về an toàn.

Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ giành giải Nhất toàn đoàn

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Các đội thi đạt thành tích cao tại Hội thao PCCC & CNCH PV GAS năm 2026.

Khép lại hội thao sau những phần tranh tài sôi nổi, KĐN xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; Chi nhánh Logistics đạt giải Nhì và KTN đạt giải Ba. Ban Tổ chức cũng trao 6 giải Khuyến khích cho các đơn vị còn lại.

Ở từng nội dung thi đấu, Chi nhánh Logistics giành giải Nhất bài thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; KĐN dẫn đầu bài thi tiếp sức 2 x 50 m dập tắt đám cháy khay xăng.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, anh Huỳnh Đạt Thành, NCSP được vinh danh là người dập tắt khay xăng nhanh nhất. KĐN nhận giải đội có cổ động viên nhiệt tình nhất, ghi dấu không khí cổ vũ hào hứng và tinh thần đoàn kết xuyên suốt hội thao.

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn môi trường và Phát triển bền vững Petrovietnam phát biểu bế mạc hội thao.

Phát biểu bế mạc hội thao, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn môi trường và Phát triển bền vững Petrovietnam biểu dương những kết quả đạt được tại hội thao, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án PCCC, củng cố lực lượng tại chỗ và đầu tư trang thiết bị, qua đó đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Nâng cao bản lĩnh, tăng cường phối hợp
Lãnh đạo PV GAS cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm với đội KĐN đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao PCCC&CNCH năm 2026.

Thông qua hội thao, các đơn vị có điều kiện đánh giá thực tế năng lực, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó sự cố của lực lượng PCCC & CNCH tại cơ sở. Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương án ứng cứu khẩn cấp và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống ngay từ giai đoạn ban đầu, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động, các công trình khí và hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS./.

Hằng Nga
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