Sự kiện doanh nghiệp

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai

16:27 | 21/09/2026
(TBTCO) - Ngày 18/9/2026, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Tổng Công ty (20/9/1990 - 20/9/2026) đã được tổ chức trang trọng. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ đóng vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), mà còn là dịp vinh danh các tập thể xuất sắc tại Đại hội Thể thao PV GAS năm 2026.
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Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đồng chí Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS; đồng chí Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc PV GAS cùng các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; đại diện lãnh đạo các ban/Văn phòng/trung tâm, các đơn vị trực thuộc, thành viên; các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và cán bộ, công nhân viên, người lao động PV GAS.

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập PV GAS

Hành trình của PV GAS khởi đầu từ ngày 20/9/1990 với quyết định mang tầm nhìn chiến lược của ngành Dầu khí: thành lập Công ty Khí đốt nhằm thu gom nguồn khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, chấm dứt tình trạng đốt bỏ lãng phí tài nguyên quốc gia.

Từ dòng khí đầu tiên vào bờ năm 1995, PV GAS đã từng bước định hình và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí hiện đại xuyên suốt chiều dài đất nước, với các mốc son tiêu biểu như Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau, Hàm Rồng - Thái Bình, cụm kho chứa LPG lạnh Thị Vải, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn.

Tính đến nay, PV GAS đã cung ứng trên 190 tỷ m3 khí khô, gần 34 triệu tấn LPG cùng LNG và gần 2,4 triệu tấn condensate (xăng nhẹ). Về mặt kinh tế, PV GAS đóng góp hơn 1,5 triệu tỷ đồng doanh thu, gần 257 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, nguồn nguyên nhiên liệu của PV GAS bảo đảm sản xuất khoảng 8% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm và chi phối khoảng 70% thị phần LPG nội địa, giữ vững tỷ trọng đóng góp 18% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh vai trò của mỗi người PV GAS, từ lực lượng vận hành tại các công trình, nhà máy, kho cảng đến đội ngũ kỹ thuật, kinh doanh, quản trị, tài chính, đầu tư, nhân sự và dịch vụ. Chính tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên của các thế hệ đã tạo nên thương hiệu PV GAS hôm nay.

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu khai mạc buổi lễ

Đồng chí Bùi Minh Tiến khẳng định, PV GAS cần chủ động đổi mới để phát triển, gắn tăng trưởng với hiệu quả, mở rộng quy mô với năng lực cạnh tranh, đầu tư với giá trị thực chất và hội nhập với năng lực tự chủ. Đổi mới cần trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi đơn vị, cán bộ và người lao động PV GAS.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của PV GAS trong thời gian tới, đồng chí Bùi Minh Tiến định hướng bốn trọng tâm cốt lõi.

Một là, tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn - trung nguồn đến hạ nguồn.

Hai là, tập trung đầu tư hạ tầng khí và LNG theo mô hình các trung tâm năng lượng sinh thái tích hợp (LNG Hubs).

Ba là, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế với mục tiêu chiếm tối thiểu 30% doanh thu.

Bốn là, tiên phong phát triển các nguồn năng lượng xanh như hydrogen, amoniac xanh, nhiệt lạnh, khí công nghiệp, nguyên liệu cho hóa dầu…

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến; Tổng Giám đốc Dương Trí Hội và Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Thành thực hiện nghi thức chúc mừng kỷ niệm 36 năm thành lập PV GAS

Từ những định hướng phát triển dài hạn đến tinh thần gắn kết trong tập thể, con người tiếp tục là yếu tố tạo nên sức mạnh của PV GAS. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua Đại hội Thể thao PV GAS năm 2026, nơi cán bộ, người lao động các đơn vị cùng lan tỏa năng lượng, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn lên.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải toàn đoàn, vinh danh những tập thể có thành tích nổi bật trên bảng tổng sắp huy chương.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ (KĐN); giải Nhì toàn đoàn được trao cho Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (KTN); giải Ba toàn đoàn thuộc về tập thể Cơ quan điều hành (CQĐH) Tổng Công ty và Công ty cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG).

Các giải Khuyến khích toàn đoàn được trao tặng cho Công ty Dịch vụ Khí, Công ty cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần LPG Việt Nam, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn và Công ty cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao giải Nhất toàn đoàn cho KĐN

Khép lại 36 năm hình thành và phát triển, PV GAS bước vào hành trình mới bằng sự đoàn kết, trí tuệ tập thể và cam kết đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị. Toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động PV GAS tiếp tục chung sức, đồng lòng, mở rộng không gian phát triển, giữ vững vị trí doanh nghiệp số một trong ngành công nghiệp khí, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Petrovietnam và vững bước vươn tầm khu vực.

PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội và Chủ tịch Công đoàn PV GAS Trần Xuân Thành trao giải Nhì toàn đoàn cho KTN
PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Thành viên HĐQT PV GAS Nguyễn Huy Hoàng và Phó Chủ tịch Công đoàn PV GAS Lê Phước Khôi trao giải Ba toàn đoàn cho CQĐH Tổng Công ty
PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Thành viên HĐQT PV GAS Nguyễn Huy Hoàng và Phó Chủ tịch Công đoàn PV GAS Lê Phước Khôi trao giải Ba toàn đoàn cho PV GAS CNG
PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai
Phó Tổng Giám đốc PV GAS Nguyễn Công Luận và Phó Chủ tịch Công đoàn PV GAS Trịnh Văn Minh trao giải Khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị
Hằng Nga
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