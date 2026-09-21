Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, có 8/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán giao và tăng trưởng so với cùng kỳ, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 80,5% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 87,5% dự toán; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 90,5% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 76,3% dự toán; thu phí - lệ phí đạt 73,2% dự toán.

Có 4/17 khoản thu đạt dưới 66,7% tiến độ dự toán và giảm so với cùng, gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương đạt 49,8% dự toán, giảm 13% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường đạt 30,9% dự toán, giảm 52%; thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đạt 0% dự toán, giảm 100%; thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã đạt 14,8% dự toán, giảm 56,3%.

Đánh giá kết quả 8 tháng, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế mới trọng tâm, trọng điểm, các văn bản hướng dẫn thi hành đến người nộp thuế trên địa bàn; tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2026 với sự tham dự của gần 180 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Đồng thời, cơ quan thuế tập trung kiểm tra thuế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt với các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ. Trong 8 tháng, đơn vị đã thực hiện 286 cuộc kiểm tra, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 70,745 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026, theo ông Hùng, Thuế tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu; tăng cường theo dõi, phân tích, đánh giá tiến độ thu theo từng địa bàn, từng sắc thuế, từng khu vực để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu phù hợp trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán và sử dụng hóa đơn chứng từ, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; thực hiện hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại cơ quan thuế và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; công tác chống thất thu ngân sách đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; lĩnh vực nông sản, lâm sản; hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý thu từ các nhà thầu vãng lai có hoạt động xây dựng cơ bản tại các dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, hoạt động kinh doanh bất động sản…

Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành trong trao đổi thông tin, dữ liệu liên thông, tăng cường quản lý thu ngân sách; đặc biệt là thực hiện chiến dịch “làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”; thông qua việc thực hiện chiến dịch góp phần làm minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.