Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Cụ thể, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 21789/CHQ-GSQL trả lời Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam về thủ tục tạm xuất - tái nhập xe mô tô qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Công chức Hải quan CKQT Hữu Nghị, Chi cục Hải quan khu vực VI làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu. Ảnh: Quang Huy

Theo Cục Hải quan, Hiệp định vận tải Việt - Trung quy định phương tiện cơ giới qua lại hai nước phải đi qua các cửa khẩu biên giới đã được mở, được hai bên thỏa thuận, chỉ định và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đáng chú ý, phương tiện được cấp phép qua lại cửa khẩu theo quy định được Cục Hải quan viện dẫn là phương tiện thương mại và phương tiện công vụ, không điều chỉnh đối với phương tiện cá nhân qua lại vì mục đích cá nhân.

Quy định này là nội dung cần lưu ý đối với các tổ chức, cá nhân dự kiến đưa xe mô tô tự lái qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Theo đó, việc thực hiện thủ tục tạm xuất - tái nhập cần được xem xét trên cơ sở điều kiện của phương tiện, mục đích sử dụng và quy định của điều ước quốc tế có liên quan, không chỉ căn cứ vào việc đăng ký tờ khai hải quan.

Về hồ sơ, thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, Cục Hải quan cho biết thực hiện theo Điều 74, Điều 75 và Điều 77 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (ngày 21/1/2015) của Chính phủ.

Các quy định này được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP (ngày 30/6/2025), quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan đề nghị Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam thực hiện theo đúng các quy định của điều ước quốc tế và pháp luật nêu trên.