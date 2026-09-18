Thuế - Hải quan

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
09:35 | 18/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng từ ngày 25/9/2026, tạo nền tảng quản lý thống nhất, hiệu quả.
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Cụ thể, Cục Hải quan ban hành Công văn 21692/CHQ-CNTT (ngày 15/9/2026), yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Hải quan yêu cầu làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9
Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9. Ảnh: minh hoạ

Theo Cục Hải quan, thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống thuộc phạm vi hợp đồng về gói thầu “Hệ thống đăng ký và quản lý người sử dụng”, đến nay hệ thống đã hoàn thành cài đặt và sẵn sàng phục vụ triển khai. Để bảo đảm quá trình vận hành thống nhất, hiệu quả, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phổ biến nội dung đến cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, kể từ ngày 25/9/2026, doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS thực hiện rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu thông tin người sử dụng trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng.

Nội dung rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn số 21692/CHQ-CNTT. Các Chi cục Hải quan khu vực có trách nhiệm chủ động phổ biến nội dung đến doanh nghiệp bằng những hình thức phù hợp, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời gian, góp phần bảo đảm chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý người sử dụng trên hệ thống.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tổng hợp, báo cáo bằng văn bản hoặc thư điện tử về Cục Hải quan (qua Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Việc làm sạch dữ liệu doanh nghiệp được triển khai trên phạm vi các Chi cục Hải quan khu vực, hướng tới chuẩn hóa thông tin người sử dụng và bảo đảm hệ thống mới sẵn sàng phục vụ hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Đầu mối hỗ trợ của Cục Hải quan gồm Hotline 19009299 (bấm nhánh 2) và email bophanhotro@customs.gov.vn.

Địa chỉ truy cập hệ thống dành cho doanh nghiệp:https://dksd.customs.gov.vn/client/external
Song Linh
Từ khóa:
làm sạch dữ liệu doanh nghiệp cục hải quan rà soát dữ liệu người sử dụng cập nhật dữ liệu doanh nghiệp Hệ thống đăng ký người sử dụng VNACCS

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