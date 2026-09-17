Áp dụng quy định mới về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt

Cụ thể, nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất và kịp thời các quy định mới, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 21743/CHQ-NVTHQ gửi các Chi cục Hải quan khu vực ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 136/2026/TT-BTC.

Hải quan lưu ý doanh nghiệp quy định mới về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng ngay. Ảnh: HA

Theo đó, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung Thông tư đến toàn thể cán bộ, công chức và triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Cụ thể, Thông tư 136/2026/TT-BTC (ngày 14/9/2026) sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 158/2025/TT-BTC (ngày 31/12/2025), quy định rõ yêu cầu về hồ sơ đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công hoặc thuê gia công bán, ủy thác cho tổ chức, cá nhân kinh doanh khác để xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo quy định mới, hồ sơ bắt buộc phải có: Hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất khẩu hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu. Hóa đơn bán hàng, giao hàng ủy thác xuất khẩu. Biên bản thanh lý hợp đồng (trường hợp hợp đồng mua bán, ủy thác đã thanh lý toàn bộ hoặc từng phần).

Đáng chú ý, biên bản thanh lý hợp đồng phải thể hiện chi tiết các thông tin gồm: tên, số lượng, chủng loại, giá bán của hàng hóa thực tế xuất khẩu; hình thức thanh toán; số tiền, số và ngày của chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt giữa các bên liên quan; cùng số, ngày của tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Thông tư cũng làm rõ, thời điểm có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt được xác định theo hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa mua, nhận ủy thác để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà quay lại tiêu thụ trong nước, doanh nghiệp có hàng hóa phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa này khi tiêu thụ (bán) trong nước.