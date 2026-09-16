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Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:41 | 16/09/2026
(TBTCO) - Sáng 16/9, tỷ giá trung tâm tăng 9 đồng lên 25.626 đồng, trong khi USD ngân hàng và thị trường tự do đi xuống; còn chỉ số DXY tăng 0,06% lên 99,7 điểm. Thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất tuần này. Theo BNP Paribas (Pháp), lãi suất toàn cầu đang đi ba hướng, với 25 trong gần 90 ngân hàng trung ương được theo dõi đã tăng lãi suất từ đầu năm.
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Thị trường trong nước

Sáng 16/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.626 đồng, tăng 9 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.344,7 - 26.907,3 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 40 đồng ở cả hai chiều, xuống 25.760 - 25.810 đồng/USD, diễn biến trái chiều với đà tăng của tỷ giá trung tâm.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 16/9 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở cả 5 ngoại tệ khảo sát, trong đó, tỷ giá GBP và EUR có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.745 - 26.155 đồng/USD, cùng giảm 25 đồng ở cả hai chiều; tại BIDV ở mức 25.775 - 26.155 đồng/USD, cũng giảm 25 đồng mỗi chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 16/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát, tại Vietcombank giảm 103,74 đồng chiều mua và 108,09 đồng chiều bán, xuống 34.069,34 - 35.516,27 đồng/GBP; tại BIDV giảm 98 đồng chiều mua và 114 đồng chiều bán, còn 34.334 - 35.619 đồng/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tiếp đà tăng 0,06% lên 99,7 điểm.

Báo cáo lạm phát Mỹ công bố cuối tuần trước cho thấy áp lực vẫn dai dẳng. Đáng chú ý, lạm phát cơ bản, chỉ số loại trừ các mặt hàng có giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng trong tháng 8 so với tháng trước và cao hơn dự báo. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 - 16/9, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 5/2023.

Thị trường hiện tập trung vào quyết định lãi suất và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sau cuộc họp. Những phát biểu của người đứng đầu Fed sẽ được theo dõi sát để tìm kiếm tín hiệu về tốc độ và quy mô điều chỉnh lãi suất trong những tháng tới.

Trong kịch bản cơ sở mới, chuyên gia Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) dự báo Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất ngay trong tháng 9, thay vì chờ đến tháng 12/2026 như dự báo trước đây. Chu kỳ thắt chặt được dự báo gồm ba lần tăng, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm.

Sau Fed, tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), với cuộc họp diễn ra ngày 17 - 18/9. BoJ được kỳ vọng nâng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 1% lên 1,25%, qua đó, đưa chi phí vay tại Nhật Bản lên mức cao nhất kể từ tháng 4/1995.

Thị trường cũng sẽ theo dõi phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda để đánh giá tốc độ tăng lãi suất và mức lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt hiện nay.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9. Tuy nhiên, theo BNP Paribas, kết quả bỏ phiếu có thể khá sít sao và thông điệp của cơ quan này nhiều khả năng vẫn nghiêng về lập trường thắt chặt./.

Xu hướng thắt chặt tiền tệ cũng đang xuất hiện tại nhiều ngân hàng trung ương lớn. Theo BNP Paribas, từ đầu năm đến ngày 11/9, trong gần 90 ngân hàng trung ương được theo dõi, 25 ngân hàng đã giảm lãi suất chính sách với tổng mức giảm bình quân 0,85 điểm phần trăm; 25 ngân hàng tăng lãi suất với tổng mức tăng bình quân 0,75 điểm phần trăm; 36 ngân hàng giữ nguyên lãi suất.

Fed đến nay vẫn thuộc nhóm giữ nguyên, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất hai lần và tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 10/9./.
Ánh Tuyết
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Cập nhật: 16/09/2026 11:00

Lãi suất

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30