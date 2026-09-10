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Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:48 | 10/09/2026
(TBTCO) - Sáng 10/9, tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng xuống 25.591 đồng, trong khi chỉ số DXY dao động quanh 98,79 điểm. Tâm điểm thị trường là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), với kỳ vọng tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5% khi lạm phát khu vực đồng euro vượt 3%.
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Thị trường trong nước

Sáng 10/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.591 đồng, giảm 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.311,45 - 26.870,55 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.730 - 25.760 VND/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 10/9, các đồng ngoại tệ chủ chốt đồng loạt giảm giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó GBP và EUR ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.690 - 26.100 VND/USD, cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều; tại BIDV ở mức 25.720 - 26.100 VND/USD, cùng giảm 60 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 10/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (10/9): Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường chờ ECB tăng lãi suất lần hai thêm 25 điểm cơ bản
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tiếp tục xu hướng đi xuống, tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 29.364,36 - 30.913,16 VND/EUR, giảm lần lượt 79,39 đồng và 83,46 đồng; tại BIDV ở mức 29.543 - 30.972 VND/EUR, giảm tương ứng 59 đồng và 61 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giao dịch trong sắc đỏ, dao động trong biên độ hẹp quanh 98,79 điểm.

Tỷ giá EUR/USD giữ ổn định quanh mức 1,1635 trong những giờ giao dịch đầu phiên châu Á ngày thứ năm, khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ được công bố trong ngày.

ECB được dự báo tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Mỹ - Iran và lạm phát khu vực đồng euro quay trở lại trên 3% trong tháng 8. Thị trường hiện đã định giá đầy đủ khả năng cơ quan này tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 2,5% tại cuộc họp lần này.

Bà Alessia Berardi - Trưởng bộ phận Kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Amundi Investment Institute (Pháp) nhận định, khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 gần như đã được thị trường xác định. Theo bà Alessia Berardi, lạm phát vẫn ở mức cao và có thể tiếp tục dai dẳng trong vài tháng tới trước khi hạ nhiệt vào nửa cuối năm sau.

Chuyên gia ngân hàng Scotiabank (Canada) cũng cho rằng thị trường đã phản ánh đầy đủ một đợt tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, đồng thời định giá thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Các chiến lược gia của ngân hàng Scotiabank dự báo ECB có thể đưa ra thông điệp thiên về thắt chặt, khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde công bố các dự báo kinh tế mới và nhấn mạnh những rủi ro khiến lạm phát tiếp tục tăng. Điều này có thể củng cố kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ tại khu vực đồng euro chưa kết thúc.

Ở phía Mỹ, tâm điểm thị trường là chỉ số PPI tháng 8, dữ liệu có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá sản xuất toàn phần được dự báo tăng 5,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 4,7% của tháng 7; chỉ số giá sản xuất cơ bản được dự báo tăng 4,6%, từ mức 4,2% trước đó.

Nếu số liệu thực tế cho thấy áp lực lạm phát mạnh hơn dự kiến, đồng USD có thể được hỗ trợ, qua đó gây sức ép lên EUR/USD trong ngắn hạn.

Triển vọng chính sách của Fed càng được chú ý sau báo cáo việc làm tháng 8 tích cực hơn dự báo. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162 nghìn việc làm, gần gấp ba kỳ vọng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu việc làm tháng 6 và tháng 7 cũng được điều chỉnh tăng tổng cộng 55 nghìn việc làm, cho thấy sự cải thiện của thị trường lao động không chỉ đến từ biến động nhất thời của một tháng.

Thị trường lao động duy trì sức chống chịu giúp Fed có thêm dư địa thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ. Khi nền kinh tế tiếp tục tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp không tăng và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cải thiện, áp lực phải sớm nới lỏng chính sách giảm xuống.

Báo cáo việc làm chưa đủ để khẳng định Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, nhưng làm suy yếu lập luận về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và giữ mở các lựa chọn chính sách tại cuộc họp tới./.

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Cập nhật: 10/09/2026 09:00

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