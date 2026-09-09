UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt trên diện rộng, giá năng lượng vẫn là ẩn số

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố nhận định kinh tế mới nhất về triển vọng kinh tế Mỹ, đồng thời đưa ra dự báo về xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước thềm cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 9 sắp tới.

Diễn biến chính sách tiền tệ của Fed đang được theo dõi sát tại Việt Nam, do những thay đổi về lãi suất có thể tác động đến sức mạnh đồng USD, tỷ giá VND/USD, dòng vốn và dư địa điều hành chính sách tiền tệ trong nước.

Số liệu CPI tháng 8 của Mỹ được dự báo tác động lớn đến kỳ vọng của thị trường về quyết định lãi suất của Fed. Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của bộ phận nghiên cứu Ngân hàng UOB, nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu tốt trong những tháng cuối năm 2026, bất chấp các yếu tố bất lợi kéo dài như lãi suất ở mức cao, sự bất định về chính sách thương mại, giá năng lượng tăng cao và bối cảnh kinh tế toàn cầu còn trì trệ.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý II đạt 1,5% theo quý, thấp hơn kỳ vọng, đây vẫn là quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp.

“Chúng tôi tiếp tục giữ kịch bản cơ sở rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong suốt năm 2026, trước khi bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất một cách thận trọng trong năm 2027, khi áp lực lạm phát mang tính tạm thời, chủ yếu xuất phát từ giá dầu, dần lắng xuống” - Bộ phận Nghiên cứu Ngân hàng UOB (Singapore) nêu quan điểm.

Lạm phát CPI toàn phần của Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6 và tháng 7, lần lượt đạt 3,5% và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, sau giai đoạn tăng mạnh do giá năng lượng leo thang trong các tháng 3 - 5. Tuy vậy, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Đà giảm của chi phí nhà ở cùng với tốc độ tăng lương chậm lại cho thấy xu hướng hạ nhiệt lạm phát trên diện rộng vẫn đang tiếp diễn. Mặc dù triển vọng lạm phát đã cải thiện, chuyên gia UOB nhận thấy các rủi ro khiến giá cả tăng trở lại vẫn hiện hữu, chủ yếu liên quan đến biến động giá năng lượng và những diễn biến địa chính trị.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole ngày 28/8 tiếp tục củng cố thông điệp từ biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 rằng, lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong điều hành chính sách tiền tệ, bất chấp triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động nhìn chung vẫn tích cực. Đáng chú ý, ông Warsh khẳng định, mục tiêu ổn định giá cả ở mức 2% của Fed là một mục tiêu “rõ ràng và không thay đổi”.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, ông Warsh đã không đưa ra định hướng cụ thể về các quyết định lãi suất trong tương lai. Bài phát biểu cũng không đề cập đến những yếu tố đang gây biến động đáng kể cho thị trường, bao gồm căng thẳng tại Trung Đông, xung đột Mỹ - Iran, hay xu hướng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao.

Trong bối cảnh này, báo cáo việc làm tháng 8 công bố ngày 4/9 và số liệu lạm phát CPI tháng 8 công bố ngày 11/9 của Mỹ nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng của thị trường đối với quyết định lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9.

Nỗ lực “ghìm” lợi suất trái phiếu Mỹ chỉ giải quyết phần ngọn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu kỳ hạn dài, vào ngày 19/8. Từ đó, làm dấy lên nghi vấn liệu mục tiêu thực sự của chương trình có vượt ra ngoài việc hỗ trợ thanh khoản thị trường và hướng tới việc kiềm chế đà tăng của lợi suất hay không.

Nguồn: Tradingview.

Động thái này cũng bổ sung một yếu tố mang tính cấu trúc làm suy yếu đồng USD, khơi lại quan điểm cho rằng giá trị của đồng USD có thể bị bào mòn theo thời gian, đồng thời làm gia tăng áp lực vốn đã xuất phát từ nhận định rằng Fed đang phản ứng chậm hơn so với diễn biến của nền kinh tế và lạm phát.

Nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô của UOB cho rằng, cách tiếp cận phù hợp và bền vững hơn là giải quyết tận gốc các yếu tố đẩy lợi suất lên cao, bao gồm đưa lạm phát trở lại mục tiêu, duy trì độ tin cậy của chính sách và triển khai một kế hoạch củng cố tài khóa có tính khả thi.

“Tuy nhiên, việc nhắm trực tiếp vào mức lợi suất chỉ giải quyết phần ngọn thay vì xử lý những nguyên nhân cốt lõi khiến lợi suất tăng. Việc tạm thời kìm hãm lợi suất thậm chí có thể phản tác dụng, nếu thị trường bắt đầu nghi ngờ tính hiệu quả và độ tin cậy của các biện pháp này” - nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô của UOB lưu ý.

Cùng lúc đó, kỳ vọng thị trường về việc các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10 sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn đã tiếp tục được củng cố trong tháng 8, qua đó làm suy giảm thêm lợi thế chênh lệch lãi suất của đồng USD và củng cố kịch bản cơ sở của UOB về xu hướng suy yếu của đồng USD.

Do đồng USD giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, một số dự báo ngoại hối cho quý IV/2026 đã đạt được sớm hơn kế hoạch.

“Từ đó, chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ dự báo chỉ số DXY xuống 98,6 trong quý IV/2026 (so với 99,2 trước đây), 97,6 trong quý I/2027 (từ 97,9), 96,8 trong quý II/2027 (từ 96,9) và 95,2 trong quý III/2027 (từ 95,4)” - đại diện UOB đánh giá.

Rủi ro đáng chú ý nhất đối với quan điểm đồng USD suy yếu nêu trên vẫn là khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9. Tính đến ngày 2/9, thị trường hoán đổi lãi suất đang phản ánh xác suất gần 2/3 cho kịch bản này./.