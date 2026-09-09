Hải quan khu vực II: Động lực xuất khẩu bứt phá, tháng 8 xuất siêu gần 900 triệu USD

Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8 đạt 20,78 tỷ USD, tăng 14,89% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu đạt 9,94 tỷ USD, tăng 12,91%; tổng trị giá xuất khẩu đạt 10,8 tỷ USD, tăng 16,76% so với cùng kỳ năm 2025. Các địa bàn có hoạt động xuất khẩu tăng mạnh tập trung tại khu vực Bình Dương trước đây, với nhiều doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, xuất khẩu, gia công.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế trong tháng 8 đạt 5,01 tỷ USD, chiếm 24,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, tổng trị giá nhập khẩu có thuế đạt 4,89 tỷ USD (tăng 3,81% so với cùng kỳ năm 2025); tổng trị giá xuất khẩu có thuế đạt 118 triệu USD (giảm 23,42% so với cùng kỳ năm 2025). Tỷ trọng kim ngạch có thuế trong tổng kim ngạch thấp cho thấy, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu thuộc nhóm được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định.

Tính lũy kế đến ngày 31/8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 154,87 tỷ USD, tăng 9,12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu đạt 77,44 tỷ USD (tăng 11,45% so với cùng kỳ năm 2025); tổng trị giá xuất khẩu đạt 77,42 tỷ USD (tăng 6,90% so với cùng kỳ năm 2025).

Kim ngạch có thuế lũy kế đến ngày 31/8/2026 đạt 39,46 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 25,48% trong tổng kim ngạch chung, tăng 9,03% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết cho thấy, tổng trị giá nhập khẩu có thuế đạt 38,21 tỷ USD (tăng 8,62% so với cùng kỳ năm 2025); tổng trị giá xuất khẩu có thuế đạt 1,25 tỷ USD (tăng 23,42% so với cùng kỳ năm 2025).

Như vậy, trong tháng 8, cán cân thương mại bắt đầu có dấu hiệu xuất siêu, với giá trị đạt 897 triệu USD. Đây là cơ sở quan trọng để hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục được đẩy mạnh trong những tháng tiếp theo./.