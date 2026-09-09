4 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin chứng khoán

Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 so với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được Điện Quang công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là hơn 11,53 tỷ đồng, trong khi con số tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán chỉ còn hơn 4,86 tỷ đồng. Như vậy, mức chênh lệch khoảng 6,66 tỷ đồng. Ngoài mức phạt tiền, Điện Quang bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

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Cùng với Điện Quang, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Vi phạm của doanh nghiệp liên quan đến việc không công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022 trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bên cạnh đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, thanh toán gốc và lãi, báo cáo tài chính, tình hình thực hiện cam kết cũng như việc mua lại trước hạn các trái phiếu HBCH2225001 và HBCH2225002.

Công ty TNHH PAK Việt Nam cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không gửi HNX Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; đồng thời gửi không đúng thời hạn một số báo cáo tài chính và báo cáo liên quan đến việc sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm 2022.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Signo Land bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo cơ quan quản lý, Signo Land chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu, gồm báo cáo tình hình tài chính; tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp trong năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin liên quan đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu SNLCH2123001 tại ngày đáo hạn và hoàn tất mua lại trước hạn lô trái phiếu này./.