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Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

18:59 | 08/09/2026
(TBTCO) - Kỳ cơ cấu ETF tháng 9 có thể tạo ra lượng giao dịch hàng nghìn tỷ đồng tại nhiều cổ phiếu. Fubon, VanEck và Xtrackers được dự báo có nhiều thay đổi về thành phần và tỷ trọng danh mục.
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Tháng 9 được dự báo là giai đoạn sôi động đối với hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán BSC, MarketVector và STOXX dự kiến công bố kết quả rà soát vào ngày 11/9, sau đó các ETF sẽ điều chỉnh danh mục theo thành phần và tỷ trọng mới của từng bộ chỉ số.

Ba ETF lớn được BSC theo dõi gồm VanEck Vietnam ETF, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF, với tổng quy mô tài sản khoảng 1,26 tỷ USD. Trong đó, VanEck Vietnam ETF có quy mô khoảng 522 triệu USD, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF khoảng 384 triệu USD và Fubon FTSE Vietnam ETF khoảng 350 triệu USD.

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Đáng chú ý, những thay đổi dự kiến tại Fubon FTSE Vietnam ETF có thể tạo ra lượng giao dịch đáng kể tại một số cổ phiếu. FTSE Vietnam 30 Index, chỉ số tham chiếu của quỹ chưa công bố danh mục chính thức cho kỳ rà soát tháng 9. Dựa trên dữ liệu hiện có, BSC dự báo 5 cổ phiếu có khả năng được bổ sung gồm MCH, VPL, FPT, VPB ACB.

Nếu kịch bản này diễn ra, tổng giá trị mua dự kiến dành cho 5 cổ phiếu mới có thể đạt gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, VPB có khả năng nhận giá trị mua lớn nhất, khoảng 564 tỷ đồng; tiếp đến là FPT khoảng 536 tỷ đồng, ACB hơn 352 tỷ đồng, MCH gần 328 tỷ đồng và VPL khoảng 186 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, KDH, VCI, VND và KBC nằm trong nhóm có khả năng rời FTSE Vietnam 30 Index. Giá trị bán dự kiến đối với VCI khoảng 193 tỷ đồng, VND hơn 173 tỷ đồng, KBC khoảng 120 tỷ đồng và KDH khoảng 99 tỷ đồng.

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Tuy nhiên, danh mục dự báo vẫn còn một số yếu tố có thể thay đổi trước khi kết quả chính thức được công bố. ACB hiện ở gần giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, nên khả năng được bổ sung chưa chắc chắn. BSR cũng nằm gần ngưỡng để duy trì trong danh mục; trong trường hợp BSR bị loại, KBC có thể được giữ lại.

Quy mô tài sản của Fubon FTSE Vietnam ETF cũng là yếu tố cần theo dõi. Quỹ này tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ra trong các phiên trước và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sự thay đổi quy mô tài sản có thể khiến lượng cổ phiếu thực tế được mua, bán trong kỳ cơ cấu khác với các ước tính hiện tại.

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Đối với VanEck Vietnam ETF, quỹ có quy mô khoảng 522 triệu USD và tham chiếu MarketVector Vietnam Local Index, BSC dự báo SSB có thể được bổ sung trong kỳ rà soát lần này, trong khi CEO đứng trước khả năng bị loại khỏi danh mục.

Nếu dự báo được hiện thực hóa, VanEck có thể mua khoảng 235 tỷ đồng cổ phiếu SSB. Bên cạnh cổ phiếu mới, một số mã đang có trong danh mục cũng có khả năng được nâng tỷ trọng, trong đó HPG dự kiến được mua thêm khoảng 37 tỷ đồng và MSN khoảng 19 tỷ đồng.

Ở chiều bán, CEO có thể bị bán khoảng 48 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn là VIC với giá trị bán dự kiến khoảng 247 tỷ đồng, trong khi VHM có thể bị bán khoảng 16 tỷ đồng do điều chỉnh tỷ trọng. HSG cũng đang ở gần ngưỡng vốn hóa để duy trì trong chỉ số, do đó kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào các dữ liệu tại thời điểm rà soát.

Những thay đổi đáng kể cũng được dự báo tại Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF, quỹ có quy mô khoảng 384 triệu USD và tham chiếu STOXX Vietnam Total Market Liquid Index. Theo ước tính, chỉ số này có thể không bổ sung cổ phiếu mới trong kỳ rà soát tháng 9, trong khi NKG có khả năng bị loại.

Tâm điểm của đợt cơ cấu dự kiến nằm ở việc điều chỉnh mạnh tỷ trọng VIC. Tỷ trọng cổ phiếu này có thể giảm từ gần 30% xuống mức trần 15%, tương ứng giá trị bán ước tính gần 1.490 tỷ đồng.

Phần vốn được giải phóng từ việc giảm tỷ trọng VIC dự kiến sẽ được phân bổ sang nhiều cổ phiếu khác trong danh mục. Trong đó, NVL có thể được mua khoảng 193 tỷ đồng, SHB khoảng 183 tỷ đồng, STB khoảng 178 tỷ đồng, HPG khoảng 137 tỷ đồng, FPT khoảng 134 tỷ đồng, VHM khoảng 122 tỷ đồng và SSI khoảng 114 tỷ đồng.

Ngoài NKG nằm trong diện có khả năng bị loại, HAG hiện cũng ở gần ngưỡng yêu cầu của chỉ số. Vì vậy, thành phần danh mục vẫn có thể thay đổi khi STOXX công bố kết quả rà soát chính thức.

VFA 2026 - Mùa đầu tiên của Giải thưởng

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam

Hội thảo và Lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, Hà Nội.

Với chủ đề “Ngành Quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”, VFA 2026 là mùa giải đầu tiên, hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ; đồng thời xây dựng diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư.

Chương trình chính gồm các hoạt động sau:

● Hội thảo chính với 2 phiên tham luận và thảo luận với các chủ đề “Thúc đẩy dòng vốn dài hạn: Định vị tăng trưởng ngành Quỹ Việt Nam”.

● Lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam 2026, vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả và các quỹ đầu tư tiêu biểu.

Thông tin chi tiết tại đây.
Thu Hương
Từ khóa:
etf VanEck Vietnam ETF Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF Fubon FTSE Vietnam ETF cơ cấu danh mục ETF

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