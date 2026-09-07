Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Theo báo cáo thị trường tuần 31/8 - 4/9 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp suy yếu đáng kể trong tuần có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sau kết quả tích cực ghi nhận ở tuần trước đó.

Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng TPCP, trong khi giá trị đăng ký dự thầu chỉ đạt 7.585 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu đạt 2.535 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 14,9%, giảm mạnh so với mức 73,6% của tuần liền trước đó.

Lực cầu tiếp tục tập trung chủ yếu tại kỳ hạn 10 năm. Cụ thể, KBNN huy động thành công 2.500 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn này, trong khi giá trị đăng ký đạt 5.900 tỷ đồng. Lợi suất trúng thầu ở mức 4,42%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước.

Đối với kỳ hạn 30 năm, khối lượng trúng thầu chỉ đạt 35 tỷ đồng trên tổng số 500 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,61%/năm, tăng 1 điểm cơ bản. Theo Yuanta Việt Nam, kết quả đấu thầu cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng trở lại, trong khi mặt bằng lợi suất hiện tại chưa tạo được lực cầu lớn, đặc biệt tại kỳ hạn 5 năm.

Lũy kế từ đầu năm 2026, KBNN đã huy động khoảng 231.456 tỷ đồng TPCP, hoàn thành 46,3% kế hoạch năm. Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 17.000 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giảm mạnh trong tuần nghỉ lễ. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, giảm 72% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 22.900 tỷ đồng, giảm 63,4%; giao dịch repo đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, giảm 89%.

Đáng chú ý, tỷ trọng giao dịch outright tăng lên gần 87% tổng giá trị giao dịch, trong khi repo thu hẹp mạnh trong bối cảnh nhu cầu tài trợ vốn ngắn hạn giảm trong kỳ nghỉ.

Mặc dù thanh khoản giảm sâu, lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp nhìn chung chỉ biến động trong biên độ hẹp. So với cuối tuần trước, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ nguyên ở mức 3,67%/năm; kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,79%/năm; kỳ hạn 3 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,86%/năm và kỳ hạn 5 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,36%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất kỳ hạn 7 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,45%/năm, kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,57%/năm, trong khi kỳ hạn 15 năm giữ nguyên ở mức 4,73%/năm. Các chuyên gia đánh giá, việc lợi suất trong nước chỉ biến động nhẹ trong bối cảnh thị trường trái phiếu quốc tế chịu áp lực bán cho thấy thị trường TPCP Việt Nam vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Một diễn biến đáng chú ý khác là nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng khoảng 565 tỷ đồng, sau khi mua ròng 149 tỷ đồng trong tuần trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh và tâm lý đối với tài sản thu nhập cố định tại các thị trường mới nổi trở nên thận trọng hơn.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng, tác động từ giao dịch của khối ngoại đối với thị trường TPCP trong nước được đánh giá không đáng kể, do nhà đầu tư trong nước đang nắm giữ hơn 99% lượng TPCP lưu hành. Vì vậy, quy mô bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài chưa đủ lớn để tạo áp lực đáng kể lên mặt bằng lợi suất.

Hiện lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm ở mức 4,57%/năm, tăng khoảng 40 điểm cơ bản so với đầu năm 2026. Mức lợi suất này vẫn thấp hơn đáng kể so với khoảng 10 năm trước và tương đối ổn định trong bối cảnh lợi suất trên nhiều thị trường quốc tế biến động.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự báo lợi suất TPCP có khả năng đi ngang đến tăng nhẹ, đặc biệt tại các kỳ hạn 5 - 10 năm. Lực cầu trên thị trường sơ cấp suy yếu có thể tạo áp lực nhất định lên lợi suất. Bên cạnh đó, xu hướng tăng trở lại của lợi suất TPCP Mỹ và trái phiếu tại các thị trường phát triển trước những lo ngại về lạm phát và tài khóa cũng có thể tác động đến mặt bằng lợi suất trong nước.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì lượng nghiệp vụ thị trường mở (OMO) lưu hành ở mức lớn, trong khi thanh khoản ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định. Những yếu tố này giúp hạn chế áp lực lên mặt bằng lợi suất, qua đó khả năng lợi suất TPCP tăng nhanh trong ngắn hạn vẫn tương đối thấp.