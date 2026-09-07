Khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng trong phiên 7/9, nhưng quy mô giao dịch đã thu hẹp đáng kể so với phiên bán mạnh trước đó. Tính trên cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 460 tỷ đồng.

Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.732,5 tỷ đồng và bán ra 2.201,9 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 469,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả giá trị mua và bán đều ở mức khá cân bằng, không xuất hiện giao dịch đột biến hay giá trị mua bán ròng trên 100 tỷ đồng tại một mã riêng lẻ.

Áp lực bán tập trung nhiều nhất tại nhóm ngân hàng. VCB dẫn đầu chiều bán ròng với 91,8 tỷ đồng, cổ phiếu giảm 1,53% xuống 58.000 đồng/cổ phiếu. CTG bị bán ròng 73,68 tỷ đồng, trong khi SHB, MBB và STB lần lượt bị rút ròng 43,49 tỷ đồng, 33,1 tỷ đồng và 27,48 tỷ đồng.

VIC cũng chịu áp lực bán ròng 53,36 tỷ đồng trong phiên cổ phiếu giảm 4,33% xuống 245.000 đồng. Ngoài ra, DXG bị bán ròng 43,11 tỷ đồng, VIX gần 30 tỷ đồng và VNM gần 26 tỷ đồng. Áp lực bán ròng của khối ngoại tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu. Hầu hết các cổ phiếu trong top bán ròng đều giảm trên 1%.

Tuy nhiên, có sự phân hóa khá rõ ngay trong từng nhóm ngành. Cổ phiếu HDBank (HDB) được mua ròng nhiều nhất nhưng giá trị chỉ 54 tỷ đồng. VRE đứng thứ hai với 42,8 tỷ đồng, tiếp đến là VPB với 34,36 tỷ đồng. VHM được mua ròng 18,6 tỷ đồng; NLG, HCM, MSR, DCM và MCH cũng xuất hiện trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng.

Như vậy, ngay trong nhóm ngân hàng, dòng vốn mua VPB, HDB nhưng bán VCB, CTG, SHB, MBB và STB. Tương tự, trong nhóm cổ phiếu Vingroup, VIC bị bán, trong khi VHM và VRE vẫn được mua ròng.

Sau những phiên liên tục đảo chiều giữa mua và bán ròng, hoạt động của khối ngoại đang có xu hướng cân bằng hơn về quy mô. Đây cũng là giai đoạn đáng chú ý khi thị trường tiến gần thời điểm 21/9/2026, khi việc bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series chính thức có hiệu lực./.