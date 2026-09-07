Thời sự

Việt Nam - Pháp mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược mới

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
14:26 | 07/09/2026
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng củng cố nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, đồng thời mở thêm dư địa hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và không gian vũ trụ.
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Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 10 - 12/9/2026.

Khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại EU (sau Hà Lan, Đức và Italia). Kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm 2024 (5,42 tỷ USD); trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3,66 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Pháp đứng thứ 16/153 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 746 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 4 tỷ USD. Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Pháp còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 38,78 triệu USD.

Việt Nam - Pháp mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp vào tháng 5/2025. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ, nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.

Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ hai Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt, đây là Hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo ra những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước để phục vụ quá trính phát triển mới của mỗi bên cũng như mở ra cơ hội hợp tác về một lĩnh vực của tương lai là không gian vũ trụ.

Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học -công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

“Quan hệ Việt Nam và Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; đồng thời, góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN” - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Mở hướng hợp tác chiến lược về không gian vũ trụ

Nói về kỳ vọng từ chuyến thăm này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, trong đó trước mắt là triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2026 - 2028.

Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo; đồng thời tạo ra xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh chuyến thăm diễn ra cùng với việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, công nghệ và công nghiệp không gian cũng sẽ được kỳ vọng trở thành một hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam - Pháp.

Đồng thời, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia từ sớm vào quá trình định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với các lĩnh vực mới nổi của không gian vũ trụ như các hệ thống giám sát không gian, dữ liệu, quản lý tần số, giao thông không gian... cũng như mở ra tiếp xúc, hợp tác thực chất đối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước.

Việc tham dự hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng, tổ chức vào ngày 9 - 10/9/2026 tại Paris nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian.

Hội nghị đề ra 4 ưu tiên cụ thể, gồm: an ninh không gian; nền kinh tế không gian; định hình quy định, luật lệ trong lĩnh vực không gian; tăng cường nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ.
Hà My
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việt nam - pháp Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm Pháp

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