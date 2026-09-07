Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, ngày 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 - 12/9/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng tham gia Đoàn chính thức còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công thương; Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các đồng chí: Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga; Trịnh Đức Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp cùng tham gia Đoàn chính thức.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời huy động, tranh thủ, nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước./.