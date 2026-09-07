Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

09:59 | 07/09/2026
(TBTCO) - Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, ngày 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 - 12/9/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng tham gia Đoàn chính thức còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công thương; Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các đồng chí: Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga; Trịnh Đức Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp cùng tham gia Đoàn chính thức.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời huy động, tranh thủ, nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nga thăm Nga, Pháp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga thăm chính thức cộng hòa pháp Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Bài liên quan

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dành cho bạn

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Thông báo về việc được phê duyệt thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc được phê duyệt thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Đọc thêm

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới, mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực; đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai nước cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh.
Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

(TBTCO) - Chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

(TBTCO) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 - 11/9.
Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đầu tư, tiêu dùng và thu ngân sách đều đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, sức ép lạm phát, nhập siêu, cầu nội địa và tiến độ giải ngân cho thấy, triển vọng những tháng cuối năm phụ thuộc rất lớn vào khả năng biến quyết sách thành kết quả thực tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

(TBTCO) - Ngày 5/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar

(TBTCO) - Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Myanmar và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Myanmar và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Sáng nay ngày 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Thông báo về việc được phê duyệt thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc được phê duyệt thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động