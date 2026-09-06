Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương miền Bắc. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực tại miền Bắc khi có thêm hai địa phương tăng lên mốc 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đà tăng nhẹ. Đáng chú ý, Thái Nguyên và Phú Thọ đã lên mức 60.000 đồng/kg, ngang với Hà Nội và Hưng Yên.

Như vậy, miền Bắc hiện có 4 địa phương ghi nhận mức 60.000 đồng/kg gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội và Hưng Yên. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai và Điện Biên tiếp tục đứng ở mức thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh mốc 59.000 đồng/kg.

Mặt bằng thu mua heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Đây là phiên thứ hai liên tiếp khu vực phía Bắc xuất hiện tín hiệu tăng giá. Trước đó, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên đã cùng tăng 1.000 đồng/kg, qua đó đưa mốc 60.000 đồng/kg trở lại thị trường sau một thời gian ngắn vắng bóng.

Việc Thái Nguyên và Phú Thọ tiếp tục gia nhập nhóm 60.000 đồng/kg cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu mở rộng, dù mức điều chỉnh nhìn chung vẫn khá thận trọng.

Tại miền TrunTại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng, giá dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giao dịch ở 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới sau khi Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ cùng tăng giá trong phiên trước.

Hiện Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đứng ở 58.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương có mức thấp nhất với 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi cả nước hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Xu hướng tăng vẫn chủ yếu tập trung tại miền Bắc, trong khi hai khu vực còn lại chưa có biến động đáng kể./.