Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su hôm nay khởi sắc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 458,80 Yên/kg, tăng 1,13%. Hợp đồng giao tháng 10 ổn định ở mức 439 Yên/kg.

Ở khâu nguyên liệu, giá thu mua mủ nước tại các vùng trồng cao su Thái Lan tăng 0,5 Baht/kg lên 78,5 Baht/kg và mủ chén tăng 0,5 Baht/kg lên 72 Baht/kg, qua đó tạo lực đỡ cho thị trường giao ngay.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.000 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,47%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.000 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,31%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 236,50 Cent/kg, tăng 1,63%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 235,80 Cent/kg, tăng 1,81%.

Thị trường cao su thế giới đang nghiêng về xu hướng tích cực khi lực mua lan rộng trên hai sàn SHFE và SGX. Các hợp đồng TSR20 tại Singapore tăng từ 1,63% - 1,81%, cho thấy nhu cầu đối với cao su nguyên liệu có dấu hiệu cải thiện. Tại Thượng Hải, mức tăng đồng đều từ 0,31% đến 0,47% cũng góp phần củng cố tâm lý thị trường. Riêng TOCOM chưa hình thành xu hướng rõ ràng khi hợp đồng tháng 9/2026 tăng 1,13%, nhưng kỳ hạn thắng 10 lại đi ngang.

Trong thời gian tới, giá cao su có khả năng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực, song đà tăng có thể chưa đồng đều giữa các sàn và từng kỳ hạn. Diễn biến nhu cầu từ ngành ô tô, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, biến động tỷ giá và nguồn cung tại các nước sản xuất lớn sẽ tiếp tục chi phối thị trường.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.