Tây Ninh mở rộng kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu

Chuyển từ lợi thế vị trí sang năng lực cạnh tranh

Ngày 5/9, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử năm 2026.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon…, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp Tây Ninh với các hệ thống phân phối, bán lẻ và đối tác quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, kinh tế toàn cầu đang tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự đoán. Những bất ổn địa chính trị, cạnh tranh thương mại và xu hướng bảo hộ gia tăng, cùng với áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang làm thay đổi dòng chảy thương mại, đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Trong bối cảnh đó, theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, cả doanh nghiệp và địa phương cần có chiến lược thích ứng phù hợp, nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa lợi thế để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

“Trong đó, việc tăng cường liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp trong nước với quốc tế và tận dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư sẽ là chìa khóa giúp tối ưu hóa chuỗi giá trị” - bà Thắng nhấn mạnh.

Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho hay, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 31,4 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 18,7 tỷ USD.

Tây Ninh hiện có 51 khu công nghiệp, 60 cụm công nghiệp và hơn 1.400 ha đất công nghiệp sạch, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư.

Đây được xem là những nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và tăng cường kết nối với các chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

“Điều chúng tôi mong muốn là biến lợi thế vị trí thành lợi thế cạnh tranh, biến năng lực sản xuất thành năng lực xuất khẩu, biến mỗi kết nối thành những giá trị kinh tế cụ thể trong tương lai” - ông Lê Văn Hẳn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển hạ tầng công nghệ thương mại và logistics; đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa khu vực sản xuất, logistics, thương mại và các hệ thống phân phối, qua đó giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn lợi thế về vị trí và năng lực sản xuất của địa phương.

Doanh nghiệp nâng chuẩn để bước vào chuỗi toàn cầu

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Ninh Thị Bích Thùy - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh cho rằng, doanh nghiệp địa phương có tiềm năng, khát vọng và năng lực để tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ số và thương mại điện tử cũng kéo theo những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế về chất lượng, tiêu chuẩn, nguồn gốc sản phẩm, trách nhiệm với môi trường và mức độ tin cậy của doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia kết nối, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Theo bà Thùy, vươn ra thị trường quốc tế không còn đơn thuần là đưa hàng hóa ra nước ngoài. Doanh nghiệp phải đủ năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn chung của thế giới, cạnh tranh bằng chất lượng và xây dựng được uy tín để đối tác lựa chọn, tin tưởng và đồng hành lâu dài.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không nhất thiết phải có quy mô lớn mới có thể tham gia thị trường quốc tế. Yếu tố quan trọng là sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn, có chất lượng và tạo dựng được niềm tin với đối tác.

Thực tế tại Tây Ninh cho thấy, một số doanh nghiệp địa phương đang chủ động nâng cấp quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính.

Ông Đặng Khánh Duy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên cho biết, ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã xác định định hướng nâng tầm các sản phẩm đặc sản địa phương. Do đó, công ty liên tục cải thiện quy trình sản xuất, chuẩn bị năng lực để đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khác nhau.

Tuy nhiên, theo ông Duy, chi phí logistics vẫn là một trong những vấn đề cần được quan tâm để nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Từ đó, ông kiến nghị chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, qua đó giảm chi phí logistics, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Tương tự, ông Trương Minh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu kiến nghị địa phương tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục hải quan, góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo ông Tâm, cùng với cải cách thủ tục hải quan, việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng trong giảm chi phí logistics, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu./.