Tài chính

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
13:24 | 05/09/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 5/9/2026, cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tại cả ba cơ sở Hà Nội – Bắc Ninh – Đà Nẵng tham dự trực tuyến lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
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Sáng ngày 5/9/2026, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 cho hơn 3.700 tân sinh viên khóa 17, 60 tân học viên cao học khóa 15 và 10 nghiên cứu sinh khóa 3.

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Thầy và trò của Học viện Chính sách và Phát triển dự trực tuyến lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT. PGS. TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện cho biết, qua 18 năm xây dựng và phát triển, APD luôn thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 71-NQ/TW và Kết luận 91-KL/TW về đột phá phát triển giáo dục.

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
NGƯT. PGS. TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đọc diễn văn và đánh trống khai giảng. Ảnh: Đức Minh

Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của AI, dữ liệu lớn, kinh tế số và công nghiệp bán dẫn, lợi thế cạnh tranh của người học không chỉ nằm ở tri thức tích lũy mà ở năng lực tư duy, khả năng ra quyết định và trách nhiệm xã hội - những giá trị cốt lõi công nghệ không thể thay thế. Hướng tới mốc phát triển đất nước năm 2045, APD cam kết xây dựng môi trường học thuật cởi mở, trang bị cho sinh viên tư duy chính sách, tầm nhìn phát triển và năng lực hội nhập.

Gửi lời nhắn nhủ tới tân sinh viên Khóa 17, PGS. TS. Trần Trọng Nguyên khuyến khích các em chủ động học tập, rèn luyện độ bền và bản lĩnh vượt khó để tự tạo cơ hội cho chính mình, đáp lại sự kỳ vọng của gia đình và xã hội.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Học viện Chính sách Phát triển mở rộng không gian đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Bắc Ninh (thủ phủ công nghiệp, bán dẫn) và Phân hiệu TP. Đà Nẵng (trung tâm tài chính quốc tế tương lai).

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Toàn thể tân sinh viên khóa 17 tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Đức Minh

Giám đốc Học viện quán triệt nguyên tắc vận hành xuyên suốt: “Hà Nội - Bắc Ninh - Đà Nẵng: Ba cơ sở đào tạo, một mái nhà APD, một chuẩn chất lượng chung, một tấm bằng”. Sinh viên tại các phân hiệu đều được thụ hưởng cùng một chương trình, chuẩn đầu ra và điều kiện chăm sóc như tại trụ sở chính Hà Nội.

Tập trung hiện thực hóa mục tiêu phát triển, PGS. TS. Trần Trọng Nguyên phát động toàn thể Học viện, tập thể sư phạm cùng cộng đồng người học - sinh viên cùng nhau thực hiện chủ đề năm học 2026 -2027 “ Đổi mới quản trị - Chuyển đổi số - nâng cao chất lượng, hiệu quả" với 4 nhóm giải pháp cụ thể:

Hoàn thiện mô hình quản trị đa cơ sở: Rà soát quy trình theo hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng; vận hành hiệu quả bộ quy chế nội bộ và lấy sự tiến bộ của người học làm chỉ số đánh giá trung tâm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số đi vào chiều sâu: Xây dựng nền tảng quản trị và cơ sở dữ liệu hợp nhất; phát triển học liệu số, lớp học kết hợp và ứng dụng AI an toàn, nhân văn trong giảng dạy và quản lý.

Đổi mới chương trình đào tạo: Tích hợp năng lực số, phân tích dữ liệu, kinh tế xanh và tinh thần khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết doanh nghiệp và nâng cao kiểm định theo chuẩn khu vực, quốc tế.

Phát triển đội ngũ nhân lực: Tập trung thu hút giảng viên trình độ cao cho các phân hiệu mới, đồng thời nâng cao điều kiện làm việc, môi trường nghiên cứu và thu nhập cho đội ngũ hiện có.

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
NGƯT. PGS. TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trao giấy khen cho thủ khoa khóa 17 Trần Thị Tú Trinh. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, Học viện Chính sách và Phát triển đã công bố các quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 3, thạc sỹ khóa 15 và sinh viên đại học chính quy khóa 17, đồng thời công bố quyết định khen thưởng và vinh danh Thủ khoa đầu vào đại học chính quy khóa 17.

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Đại diện các tân sinh viên, nghiên cứu sinh, thạc sỹ tặng hoa Ban giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Ban giám hiệu Học viện cũng đã tiếp nhận những suất học bổng ý nghĩa từ các doanh nghiệp và đơn vị tài trợ, với tổng số tiền 470 triệu đồng.

Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Đại diện Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam trao tiền học bổng.
Học viện Chính sách và Phát triển khai giảng năm học 2026 - 2027
Thầy và trò cùng đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
Từ khóa:
học viện chính sách và phát triển khai giảng năm học 2026 -2027 Môi trường học thuật cởi mở tại APD Phân hiệu tỉnh Bắc Ninh Phân hiệu TP. Đà Nẵng Đổi mới quản trị và chuyển đổi số Học bổng và khen thưởng sinh viên

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