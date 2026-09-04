Cảnh giác với các trang mạng xã hội giả mạo Kho bạc Nhà nước

Theo Thông báo số 6098/TB-KBNN được Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban hành ngày 3/9/2026 về việc sử dụng trái phép thông tin tên, logo, hình ảnh của KBNN trên không gian mạng xã hội, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện các kênh thông tin tự ý sử dụng tên, biểu trưng, logo và hình ảnh của KBNN. Một số đối tượng còn giả mạo giao diện các nền tảng giao dịch trực tuyến để thu, nộp phí, lệ phí, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin người sử dụng.

KBNN cho biết các hành vi trên vi phạm quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng, cũng như các quy định của pháp luật về an toàn thông tin và an ninh mạng.



Kho bạc Nhà nước cảnh báo về tình trạng một số Fanpage, diễn đàn, hội, nhóm trên mạng xã hội tự ý sử dụng tên, logo, hình ảnh của đơn vị.

Để tránh bị lừa đảo, KBNN khuyến cáo các tổ chức, đơn vị và cá nhân không tự ý sử dụng tên, logo, hình ảnh của KBNN để đặt tên hoặc làm hình ảnh đại diện cho Fanpage, diễn đàn, hội, nhóm và tài khoản trên mạng xã hội khi chưa được phép.

Người dân và các tổ chức cũng cần thận trọng trước các trang, hội, nhóm có dấu hiệu mạo danh KBNN; không truy cập, chia sẻ hoặc tương tác theo hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, không thực hiện giao dịch hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

KBNN đề nghị người sử dụng chủ động kiểm tra, xác thực nguồn thông tin trước khi thực hiện giao dịch hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi nghi ngờ, cần xác minh thông tin qua các kênh chính thức của KBNN thay vì làm theo hướng dẫn từ các nguồn chưa được kiểm chứng.

Hiện, KBNN cung cấp thông tin tập trung và thống nhất qua Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ vst.mof.gov.vn⁠. Đây là kênh thông tin chính thức để các tổ chức, đơn vị và cá nhân tìm hiểu, khai thác thông tin và thực hiện các giao dịch liên quan theo quy định.

KBNN cũng đề nghị khi phát hiện các trường hợp giả mạo hoặc sử dụng trái phép tên, logo, hình ảnh hay giao diện Cổng Thông tin điện tử/Dịch vụ công của KBNN trên không gian mạng, các tổ chức và cá nhân cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định.