Chứng khoán

Sửa Luật Chứng khoán:

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý

Dương An

Dương An

10:23 | 04/09/2026
(TBTCO) - Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đồng thời bổ sung cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Chủ trương là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.
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Chiều 3/9, tại Phiên họp thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Trình bày tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Luật Chứng khoán hiện hành đã tạo khung khổ pháp lý cơ bản cho thị trường. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực thị trường, một số quy định cần tiếp tục được hoàn thiện.

Mục tiêu sửa đổi là giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ; thúc đẩy hiện đại hóa, chuyển đổi số; hoàn thiện hành lang pháp lý cho những vấn đề mới; bảo đảm thống nhất pháp luật; nâng cao hiệu lực quản lý, hỗ trợ phát triển và nâng hạng thị trường.

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý
Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Ảnh: Đức Thanh

Dự thảo không thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các chính sách cơ bản của luật hiện hành; đồng thời sửa đổi, bổ sung 23 điều, bổ sung mới một điều và giữ nguyên 112 điều.

Một trong những nội dung mới của dự thảo là luật hóa phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, dự thảo cắt giảm điều kiện, hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; điều kiện đối với ngân hàng thương mại được lựa chọn làm ngân hàng thanh toán; hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chặt chẽ, kiểm soát được rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng giữa các tổ chức tham gia. Đồng thời, rà soát quy định cụ thể để ngăn chặn hành vi thao túng thị trường chứng khoán; rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, bảo đảm thị trường hoạt động ổn định, liên tục.

Một số quy định về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; công bố bản thông báo phát hành; đăng ký công ty đại chúng và đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cũng được đơn giản hóa, phù hợp với việc xử lý trên môi trường điện tử. Việc cắt giảm được xác định phải gắn với hậu kiểm, giám sát và quản lý rủi ro.

Điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo bổ sung Điều 6a về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, trong giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian; đồng thời quy định nguyên tắc an toàn, điều kiện tham gia, cấp và xử lý giấy chứng nhận, giám sát trách nhiệm trong quá trình thử nghiệm.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/3/2028 để có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức thực hiện.

Không tạo khoảng trống trong quản lý nhà nước

Giải trình một số nội dung được quan tâm tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, việc sửa đổi Luật Chứng khoán lần này nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và thị trường vốn, đồng thời xử lý những vướng mắc phát sinh qua thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán.

Dự thảo tập trung vào 3 nhóm nội dung: cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, hành nghề chứng khoán, quản lý, giám sát và thanh tra.

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là sửa đổi có trọng tâm, trọng điểm và kế thừa những quy định còn phù hợp, còn những vấn đề phức tạp, những vấn đề mới, lớn thì tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và có lộ trình phù hợp khi sửa đổi một cách toàn diện. Phó Thủ tướng cũng khẳng định chủ trương “cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, nhưng không hạ thấp yêu cầu quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư”.

Tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát kỹ những nội dung cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, khả thi, đi đôi với tăng cường hậu kiểm, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không tạo khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo cơ sở cho sản phẩm, dịch vụ và phương thức giao dịch mới.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung hoàn thiện một số vấn đề, trong đó có nội dung đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh phải gắn với tăng cường hậu kiểm, giám sát, khai thác và chia sẻ dữ liệu, không làm giảm chuẩn an toàn của thị trường.

Cho phép cá nhân trực tiếp cung cấp dịch vụ kế toán

Cũng trong chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Theo tờ trình của Chính phủ, đối với lĩnh vực dịch vụ kế toán, dự án luật được xây dựng theo hướng cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ, mở rộng đối tượng được cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và thúc đẩy thị trường dịch vụ kế toán phát triển.

Dự thảo cho phép cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán dưới danh nghĩa cá nhân hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, thay vì bắt buộc phải hành nghề tại một tổ chức cung cấp dịch vụ như quy định của Luật Kế toán năm 2015.

Cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán chỉ phải bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp tương tự người làm kế toán tại doanh nghiệp, thay vì phải có chứng chỉ.

Dự thảo cũng không yêu cầu mỗi doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc kiểm toán viên; không hạn chế doanh nghiệp dịch vụ kế toán chỉ được hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Đối với dịch vụ kiểm toán độc lập, dự thảo cắt giảm một điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, phạm vi sửa đổi lần này chỉ tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán. Các nội dung khác sẽ tiếp tục được rà soát, nghiên cứu để sửa đổi tổng thể hai luật trong chương trình lập pháp thời gian tới.
Dương An
Từ khóa:
luật chứng khoán chứng khoán thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh giao dịch điện tử

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