Chứng khoán

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

Tùng Linh

Tùng Linh

18:43 | 03/09/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tạm dừng chuỗi phiên mua ròng diễn ra trong hơn một tuần giao dịch trước nghỉ lễ. Sự đảo chiều diễn ra đồng thời tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm tài chính ngân hàng.
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Sau 6 phiên liên tiếp mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ đảo chiều bán mạnh trong phiên 3/9, với giá trị bán ròng 1.564 tỷ đồng trên cả ba sàn. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua vào 2.547,9 tỷ đồng nhưng bán ra tới 4.079,3 tỷ đồng, tương ứng bán ròng hơn 1.531 tỷ đồng.

Áp lực rút vốn tập trung đáng kể vào nhóm ngân hàng. VCB bị bán ròng mạnh nhất 215,36 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 173,12 tỷ đồng và TCB 155,16 tỷ đồng. ACB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều với 82,21 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả VCB, VPB, TCB và ACB đều giảm giá trong phiên, mức giảm từ gần 2% đến gần 4%.

Bên cạnh ngân hàng, khối ngoại bán ròng VIC 148,63 tỷ đồng. Dù vậy, cổ phiếu của Vingroup vẫn tăng 3,6% lên 244.500 đồng/cổ phiếu nhờ lực cầu nội. HPG bị bán ròng 147,64 tỷ đồng; MSN hơn 111 tỷ đồng. NVL, TCX và PNJ cũng lần lượt chịu áp lực bán ròng 88,6 tỷ đồng, 77,65 tỷ đồng và 71,25 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, quy mô mua ròng khá khiêm tốn so với chiều bán. VIX dẫn đầu nhưng chỉ đạt 48,13 tỷ đồng, theo sau là DPM 45,62 tỷ đồng và VPI 32,66 tỷ đồng. SSB, DCM, BSR, VRE và VHM được mua ròng trong khoảng 27 - 31 tỷ đồng. FPT tiếp tục xuất hiện ở chiều mua với gần 22 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên - Nguồn: Dstock

Diễn biến phiên 3/9 đáng chú ý khi chấm dứt chuỗi 6 phiên mua ròng liên tiếp của khối ngoại. Trước đó, các phiên cuối tháng 8 cho thấy áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài hạ nhiệt rõ rệt, thậm chí đảo chiều mua ròng khi thị trường đón nhận thông báo và tiến gần thời điểm FTSE Russell thực hiện đợt cơ cấu đầu tiên, phiên hôm nay cho thấy dòng vốn ngoại vẫn có thể biến động mạnh theo từng phiên và chưa hình thành xu hướng mua ròng bền vững.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vingroup cổ phiếu ngân hàng

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