Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỷ USD, tăng lần lượt 2,2% và 14,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 44,29 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước và 29,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 74,47 tỷ USD, tăng 7,4%, chiếm 19,9%; khu vực FDI đạt 300,37 tỷ USD, tăng 26,9%, chiếm 80,1% tổng kim ngạch.

Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm hàng công nghiệp chế biến với 337,99 tỷ USD, chiếm 90,2% tổng kim ngạch. Nhóm nông sản, lâm sản đạt 26,65 tỷ USD, chiếm 7,1%; thủy sản đạt 8 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Trong 8 tháng, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch; trong đó 7 mặt hàng vượt 10 tỷ USD, chiếm 70%.

Điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với 101,06 tỷ USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ. Tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 47,29 tỷ USD, tăng 26,4%; điện thoại và linh kiện đạt 45,59 tỷ USD, tăng 19,4%.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn khác gồm dệt may đạt 26,9 tỷ USD, tăng 1,6%; giày dép 16,2 tỷ USD, tăng 0,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng 13,39 tỷ USD, tăng 16,6%; gỗ và sản phẩm gỗ 11,81 tỷ USD, tăng 6%.

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng. Ảnh minh họa

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tháng 8 đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước nhưng tăng 37,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 12,82 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ; khu vực FDI đạt 42,09 tỷ USD, giảm 1,8% và tăng 44,6%.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 105,07 tỷ USD, tăng 23,7%; khu vực FDI đạt 290,23 tỷ USD, tăng 40,1%.

Đáng chú ý, nhập khẩu tiếp tục chủ yếu phục vụ sản xuất. Nhóm tư liệu sản xuất đạt 372,04 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 57,6%, nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%. Nhóm vật phẩm tiêu dùng đạt 23,26 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 93,9% tổng kim ngạch; trong đó 3 mặt hàng vượt 10 tỷ USD, chiếm 55,5%. Điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 161,63 tỷ USD, tăng 68,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 47,4 tỷ USD, tăng 22,1%; vải đạt 10,17 tỷ USD, tăng 2,5%.

Trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 0,12 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, Việt Nam nhập siêu 20,46 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 14,02 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025.

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD, trong khi khu vực FDI, kể cả dầu thô, xuất siêu 10,14 tỷ USD.