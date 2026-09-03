Thị trường

TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
11:37 | 03/09/2026
(TBTCO) - Đóng góp 1/4 GDP cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang đổi mới phương thức xúc tiến thương mại bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và thâm nhập các thị trường giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, Halal. Tại Diễn đàn xuất khẩu 2026 diễn ra ngày 3/9, lãnh đạo thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tận dụng tối đa 17 hiệp định FTA để bứt phá tăng trưởng GRDP trên 10%/năm.
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Mở rộng dư địa từ hạ tầng số và các thị trường ngách

Giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc sâu rộng dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, tính minh bạch và phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra cho các địa phương là phải liên tục làm mới động lực tăng trưởng. Là địa phương đóng góp khoảng 1/4 GDP và 1/3 tổng thu ngân sách nhà nước, TP. Hồ Chí Minh đứng trước bài toán phải tìm kiếm những không gian phát triển mới mang tính đột phá.

Chia sẻ về định hướng chiến lược của địa phương trong vai trò cực tăng trưởng kinh tế, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm nhằm thích ứng với biến động toàn cầu. Chiến lược này hướng tới quy mô kinh tế khoảng 200 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000 USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng này, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ đẩy nhanh lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và phát triển các trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D).

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh AI và mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD
TP. Hồ Chí Minh sẽ đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng thể chế và nghiên cứu, giải pháp then chốt đối với hoạt động thương mại của TP. Hồ Chí Minh nằm ở sự đổi mới phương thức tiếp cận thị trường.

Ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố sẽ đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn. Sự chuyển dịch về mặt công nghệ này diễn ra song song với quá trình đa dạng hóa sang các thị trường ngách giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, sản phẩm Halal và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế từ 17 FTA với hơn 60 nền kinh tế sẽ được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng các hiệp định thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Đây được coi là những “cánh cửa mở” giúp hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tiến sâu hơn vào các thị trường tiêu dùng lớn trên thế giới.

Khai thác tính bổ trợ quốc tế để tích hợp vào chuỗi giá trị toàn cầu

Để các mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu không dừng lại ở góc độ lý thuyết, việc tạo dựng môi trường giao thương thực chất và tìm kiếm các đối tác có tính chất bổ trợ đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tại Diễn đàn xuất khẩu năm 2026, bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm của Việt Nam trong năm 2026 là đạt mức tăng trưởng xuất khẩu từ 15 đến 16%, hướng tới quy mô kim ngạch 546 đến 550 tỷ USD.

Trước thực tế chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tổ chức lại, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhờ mạng lưới 17 FTA đã ký kết cùng vị trí địa kinh tế chiến lược. Diễn đàn năm nay đã kết nối trực tiếp 500 doanh nghiệp trong nước với khoảng 500 kênh phân phối, nhà thu mua quốc tế thông qua 3.000 cuộc giao thương B2B. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp các tiêu chuẩn từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam có thể chứng minh năng lực cung ứng, từ đó thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn và linh hoạt với các đối tác toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh AI và mở rộng thị trường ngách để hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD
Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương chia sẻ tại Diễn đàn xuất khẩu 2026.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, việc mở rộng hợp tác với các thị trường đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng cũng là một mũi nhọn được chú trọng.

Đánh giá về triển vọng hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Pakistan, ông Kohdayar Marri - Đại sứ Pakistan tại Việt Nam nhận định, bức tranh thương mại giữa hai nước đang mở ra nhiều triển vọng tích cực. Nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, mang đến cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực thế mạnh của Pakistan như chuỗi giá trị dệt may, nông sản và đặc biệt là ngành sản xuất dụng cụ y tế.

Đại sứ Kohdayar Marri khuyến khích doanh nghiệp hai nước vượt qua khuôn khổ giao thương truyền thống để tiến tới tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng và linh hoạt. Trong chiến lược tích hợp này, Việt Nam đóng vai trò là cửa ngõ tiến vào thị trường ASEAN và Đông Á, trong khi Pakistan đảm nhận vị trí cầu nối quan trọng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nam Á và Trung Đông.

Việc làm mới động lực tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh từ ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường ngách đến chủ động kết nối các đối tác tiềm năng như Pakistan đang tạo ra một bộ khung chiến lược rõ ràng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mốc kinh tế 200 tỷ USD và đưa hàng hóa vươn sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, yêu cầu then chốt vẫn nằm ở tốc độ hoàn thiện Trung tâm Tài chính quốc tế và năng lực thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản tiêu chuẩn từ các FTA./.

Lạc Nguyên
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