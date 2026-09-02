Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 462,40 Yên/kg, tăng 1,17%. Hợp đồng giao tháng 10 ổn định ở mức 446 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm nhẹ 0,04 Baht về mức 91,19 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.070 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,35%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.065 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,92%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 340 Nhân dân tệ, tương đương 2,36%, lên 14.730 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 243,00 Cent/kg, tăng 1,08%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 237,20 Cent/kg, tăng 0,30%.

Sàn SHFE trở thành điểm sáng của thị trường khi giá cao su tự nhiên đồng loạt tăng ở các kỳ hạn, trong đó hợp đồng tháng 9 dẫn đầu với mức tăng 1,35%. Trên sàn SGX, giá TSR20 giữ xu hướng tích cực. Trong khi đó, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM cũng tăng mạnh.

Sắc xanh tại sàn SHFE, TOCOM và SGX cho thấy lực mua đang cải thiện, tạo thêm điểm tựa cho giá cao su châu Á. Tuy nhiên, sự suy yếu tại thị trường Thái Lan phản ánh tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu.

Theo Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế, thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu vẫn trong trạng thái thâm hụt trong năm 2026, song câu hỏi then chốt cho nửa cuối năm là, liệu điều đó có thực sự làm nguồn cung thắt lại hay không, khi hoạt động thu mua tới nay chủ yếu diễn ra theo kiểu mua tới đâu dùng tới đó mà chưa hình thành chu kỳ tích trữ trên diện rộng.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.