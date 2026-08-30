Ngày 30/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức ở mức 446,00 Yên/kg, tăng 0,36%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 441,90 Yên/kg, giảm 0,05%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) tăng 5,3 Baht (6,46%) lên mức 87,30 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức ở mức 17.920 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,50%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.965 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,36%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 270 Nhân dân tệ, tương đương 1,9%, lên 14.480 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 288,70 Cent/kg, giảm 8,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 234,90 Cent/kg, tăng 0,51%.

Thị trường cao su bước vào cuối tháng 8 với tín hiệu đáng chú ý khi giá kỳ hạn tại Trung Quốc và thị trường Thái Lan vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung. Tình trạng mưa kéo dài tại các vùng trồng cao su Đông Nam Á có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác, trong khi Thái Lan được cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lũ quét từ đến ngày 1/9.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su nguyên liệu trong nước hôm nay tiếp tục ổn định, chưa có thay đổi mới về giá thu mua tại các doanh nghiệp so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.