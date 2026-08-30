Ngày 30/8: Giá bạc phiên cuối tuần đồng loạt suy giảm

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Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.274.000 đồng/lượng (bán ra). giảm lần lượt 95.000 đồng/lượng mua vào và 98.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng ngày 28/8.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.274.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.595.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.826.520 đồng/kg (mua vào) và 60.639.848 đồng/kg (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 66,3915 USD/ounce, giảm 4,15% so với ngày 28/8, giảm 3,79% so với tuần trước.

Giá bạc đã quay đầu giảm sau khi chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng, lên 71,12 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì lâu khi giá nhanh chóng lao dốc và rơi xuống dưới mốc 67 USD/ounce.

Theo nhà phân tích thị trường Christian Borjon Valencia, diễn biến này xuất hiện sau những phát biểu mang quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Những tín hiệu này đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, qua đó gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Theo ông Valencia, lợi suất trái phiếu tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lợi suất như bạc.

Xét trên phương diện kỹ thuật, chuyên gia này cho rằng việc giá bạc không thể giữ vững trên ngưỡng 70 USD/ounce cho thấy lực bán và áp lực điều chỉnh đang có dấu hiệu gia tăng.

Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi phản ứng của giá tại các vùng hỗ trợ quan trọng. Diễn biến tại những ngưỡng này sẽ là yếu tố đáng chú ý để xác định liệu bạc có thể sớm phục hồi hay tiếp tục kéo dài xu hướng điều chỉnh./.