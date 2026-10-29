Quảng Ninh - Indonesia ký kết 3 thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư

Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Indonesia năm 2026 (Meet Indonesia 2026), nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, kết nối đối tác và tìm kiếm khả năng hợp tác kinh tế giữa Quảng Ninh với các địa phương, doanh nghiệp Indonesia.

Hợp tác kinh tế có nền tảng, còn dư địa mở rộng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra không gian hợp tác rộng hơn cho các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trên nền tảng đó, Quảng Ninh mong muốn đưa những cơ hội kết nối thành dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh cụ thể.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia năm 2026. Ảnh T.D

Theo đó, Quảng Ninh hiện có một dự án của nhà đầu tư Indonesia là Nhà máy Xi măng Thăng Long, do Công ty PT Semen Indonesia (Persero) Tbk đầu tư, với tổng vốn 352,66 triệu USD. Trong giai đoạn 2020 - 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Quảng Ninh và thị trường Indonesia đạt hơn 600 triệu USD; riêng năm 2025, xuất khẩu đạt 63 triệu USD và nhập khẩu đạt 72 triệu USD.

Những con số trên cho thấy quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai bên đã có cơ sở phát triển. Tuy vậy, việc mở rộng hợp tác vẫn phụ thuộc vào khả năng kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi cung ứng và triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tập trung vào công nghiệp, thương mại Halal và du lịch

Tại hội nghị, Quảng Ninh xác định ba hướng hợp tác trọng tâm là thu hút đầu tư chiến lược, phát triển thương mại gắn với chuỗi cung ứng Halal và mở rộng du lịch. Trong lĩnh vực đầu tư, thành phố mong muốn thu hút doanh nghiệp Indonesia vào công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số, logistics và kinh tế biển.

Đối với thương mại, hai bên hướng tới kết nối doanh nghiệp, mở rộng xuất nhập khẩu, nhất là các chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản, thủy sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn Halal. Đây là hướng hợp tác gắn với nhu cầu thị trường và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước. Ảnh T.D

Du lịch cũng được xem là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng. Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh đón 40.870 lượt khách Indonesia; riêng 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 7.739 lượt khách lưu trú. Thành phố đề xuất tăng cường liên kết lữ hành, xây dựng sản phẩm mới và nghiên cứu khả năng mở đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch của Indonesia với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trong chương trình, các đại biểu được giới thiệu cơ hội đầu tư tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Khu công nghiệp Sông Khoai, tiềm năng du lịch Quảng Ninh và triển vọng hợp tác với tỉnh Trung Java của Indonesia. Qua phiên trao đổi, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp hai nước thảo luận về nhu cầu thị trường, kết nối đối tác và khả năng triển khai các hoạt động hợp tác.

Chia sẻ tại hội nghị, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio đánh giá cao lợi thế của Quảng Ninh về hạ tầng giao thông, cảng biển, khu công nghiệp và kết nối thương mại quốc tế.

Đáng chú ý, hội nghị ghi nhận việc ký kết 3 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác. Đây là bước khởi đầu để các bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa nội dung đã thống nhất. Theo ông Lê Văn Ánh, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục theo sát, hỗ trợ quá trình thực hiện các nội dung hợp tác.

Như vậy, từ những kết nối tại hội nghị, khả năng chuyển hóa các thỏa thuận thành dự án, đơn hàng và sản phẩm du lịch cụ thể sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Quảng Ninh và các đối tác Indonesia trong thời gian tới.