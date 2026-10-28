Đầu tư

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị

17:04 | 28/10/2026
(TBTCO) - Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội khóa XVII xem xét đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị, đồng thời thảo luận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỷ đồng.
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Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngày 22/6/2026, thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây là những dự án quy mô đặc biệt lớn, được triển khai theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, mô hình chưa có tiền lệ đối với các dự án đường sắt đô thị.

Theo UBND thành phố, việc xây dựng nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù là yêu cầu cấp thiết nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, rút ngắn thủ tục và bảo đảm tiến độ triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đưa các dự án vào khai thác trong năm 2030.

Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các cơ chế đặc thù của Quốc hội, đồng thời bổ sung những chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, bảo đảm kiểm soát chất lượng, chi phí, an toàn, chuyển giao công nghệ và tính công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố làm rõ phạm vi áp dụng và thời gian thí điểm của từng cơ chế, chính sách; bổ sung mục tiêu, kết quả và tiêu chí đánh giá cụ thể để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị, xem xét tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm
Ảnh: UBND TP Hà Nội

Đối với quản lý tài chính, cơ quan thẩm tra yêu cầu quy định rõ biện pháp kiểm soát nguồn lực, chi phí, hiệu quả sử dụng vốn, cơ chế bảo lãnh, tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng và điều kiện thanh toán, nhằm hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Về chuyển giao công nghệ, cần xác định rõ danh mục công nghệ, lộ trình chuyển giao, quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như phương án quản lý, vận hành sau đầu tư để bảo đảm khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ. Các tiêu chí lựa chọn nhà thầu chiến lược và biện pháp quản lý rủi ro cũng cần được nghiên cứu, hoàn thiện.

Cũng tại kỳ họp, UBND TP. Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Theo tờ trình, dự án được đề xuất triển khai tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, với tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần. Mục tiêu là mở rộng không gian công cộng, kết nối hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận; đồng thời tổ chức lại giao thông, phát triển không gian ngầm và bảo tồn các giá trị di sản.

Dự án thành phần thứ nhất là giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực dự án, có quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha, diện tích đất đề xuất sử dụng khoảng 30,82ha, với tổng mức đầu tư sơ bộ 9.924 tỷ đồng. Dự án dự kiến sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần thứ hai là xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, dự kiến gồm 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608m², với mức đầu tư sơ bộ 4.611 tỷ đồng. Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đầu tư trực tiếp, sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án thành phần thứ ba gồm xây dựng, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan và các công trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng vùng phụ cận, trong đó có khu vực trụ sở UBND thành phố, trụ sở HĐND thành phố và phía Đông Nam hồ. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 7.694 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

UBND thành phố đề xuất Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện dự án thành phần thứ hai và thứ ba. Phương án thanh toán hợp đồng BT dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm, hoặc sử dụng ngân sách từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công.

Theo đề xuất, 6 quỹ đất dự kiến thanh toán có quy mô khoảng 7,31ha, giá trị sơ bộ khoảng 4.878 tỷ đồng. Nguồn thu từ cho thuê không gian ngầm dự kiến khoảng 1.604 tỷ đồng. Các quỹ đất và nguồn thu này mới là phương án dự kiến, việc sử dụng phải tuân thủ quy định pháp luật. UBND thành phố đề xuất hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2029.

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị, xem xét tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm
Không gian khu vực Hoàn Kiếm. Ảnh minh họa

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đánh giá việc nghiên cứu tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là cần thiết, song nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan.

Ban Đô thị đề nghị làm rõ sức chịu tải của khu vực, các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô công trình nổi và ngầm, mật độ chức năng, nhu cầu hạ tầng và tác động đến cảnh quan, di sản. Đồng thời, cần rà soát cơ sở xác định tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán và khả năng trùng lặp với các dự án đã được chấp thuận hoặc quyết định đầu tư.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý hồ sơ cần làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định và điều kiện tổ chức thực hiện. Việc lựa chọn nhà đầu tư không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Tại thời điểm thẩm tra, một số điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu liên quan vẫn đang được thẩm định, chưa được phê duyệt.../.

Diệu Hoa
Từ khóa:
đề xuất cơ chế đặc thù hà nội tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm đường sắt đô thị

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